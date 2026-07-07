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¡ATENCIÓN! Senamhi emite ALERTA NARANJA por PELIGROSO evento climático en 18 regiones del Perú del 7 al 9 de julio

El Senamhi emite el Aviso Meteorológico N.° 269 y anuncia un fenómeno climático en 18 regiones del Perú, del 7 al 9 de julio.

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    ¡ATENCIÓN! Senamhi emite ALERTA NARANJA por PELIGROSO evento climático en 18 regiones del Perú del 7 al 9 de julio
    Senamhi emite ALERTA NARANJA
    ¡ATENCIÓN! Senamhi emite ALERTA NARANJA por PELIGROSO evento climático en 18 regiones del Perú del 7 al 9 de julio

    ¡Precaución! El Senamhi ha emitido el Aviso Meteorológico N.° 269 y alerta sobre un aumento en la velocidad del viento en 18 ciudades del Perú durante tres días consecutivos. ¿Estás en una de las zonas afectadas? Aquí te proporcionamos todos los detalles relevantes.

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    ¿Qué regiones serán afectadas por la alerta naranja del Senamhi del 7 al 9 de julio?

    Según el pronóstico del Senamhi, el evento climático se iniciará en la madrugada del martes 7 y se extenderá hasta la medianoche del jueves 9 de julio, con alcance en varias zonas de Cajamarca, Lambayeque y Piura. Las provincias comprendidas son:

    • Cajamarca: incluye Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
    • Lambayeque: Ferreñafe y Lambayeque.
    • Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

    La entidad meteorológica ha comunicado que este fenómeno tendrá una intensidad de moderada a fuerte y se ubicará en la categoría de alerta naranja. Especialmente en la sierra norte, se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

    Suspensión de actividades al aire libre por fuertes vientos en la sierra norte

    El Senamhi recomienda a la ciudadanía de las áreas afectadas posponer temporalmente las actividades al aire libre. ¿Por qué? Los expertos señalan que el mal tiempo persistente representa un riesgo para la seguridad de las personas.

    Alerta Naranja del Senamhi: ¿Qué regiones afectará el evento climático del 7 al 9 de julio?
    Alerta Naranja del Senamhi: ¿Qué regiones afectará el evento climático del 7 al 9 de julio?
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN! Senamhi emite ALERTA NARANJA por PELIGROSO evento climático en 18 regiones del Perú del 7 al 9 de julio
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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