¿Eres propietario? Nuevas reglas del catastro fiscal del MEF podrían cambiar tu registro y DEBES SABERLO

El Ministerio de Economía y Finanzas formalizó la implementación obligatoria del catastro fiscal en más de 1.890 municipalidades del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio un paso clave para fortalecer la consolidación y gestión del catastro fiscal en el país mediante la Resolución Ministerial Nº 145-2026-EF/15. Esta disposición fija el Procedimiento para la Consolidación de la Información del Catastro Fiscal, que se aplicará tanto a predios urbanos como rurales.

Más de 1.890 municipalidades a nivel nacional están comprendidas dentro de esta norma y deberán remitir información estandarizada en formato digital, utilizando mapas y listados oficiales.

¿Qué busca el nuevo procedimiento del MEF?

La finalidad central de este procedimiento es integrar y uniformizar todos los registros de información fiscal relacionados con predios, ya provengan de municipalidades o de otras entidades. Se apunta a contar con una base de datos homogénea, exacta y funcional para la valorización de terrenos y viviendas en todo el Perú.

En ese marco, los gobiernos locales están obligados a aplicar este procedimiento para consolidar adecuadamente la información del catastro fiscal dentro de su jurisdicción, bajo la supervisión de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMACDF) del MEF.

¿Cómo cambiará el proceso del Catastro Fiscal?

Los municipios podrán integrarse al Catastro Fiscal de dos maneras: por Estrategia (cuando son seleccionados por el MEF dentro de una planificación anual) o por Solicitud propia (cuando manifiestan formalmente su interés en participar).

Según el mecanismo de incorporación, varía quién lidera el proceso y cómo se brinda la asistencia técnica necesaria para cumplir con las nuevas etapas, según detalla el MEF.

El corazón del cambio: las 10 fases de la consolidación del catastro fiscal

Para entender la magnitud del proceso, el procedimiento contempla 10 fases consecutivas orientadas a garantizar información confiable y útil para la valorización de predios:

Inducción y recopilación de información: Capacitación técnica y levantamiento inicial de datos por parte del Gobierno Local.

Diagnóstico: Evaluación de la información para definir alcance, recursos y plazos.

Acondicionamiento de la base gráfica: Depuración, codificación y migración de la información geográfica hacia una base uniforme.

Acondicionamiento del padrón predial: Revisión y consistencia de los datos de predios en la base tributaria local.

Vinculación: Integración de la base gráfica con el padrón predial, identificando el universo de predios y brechas de información.

Aplicación de procesos de control de calidad: Validación mediante herramientas automatizadas para cumplir estándares técnicos.

Asignación del Código Predial Único (CPU) y publicación : Cada predio recibe un código único y la información se publica en la plataforma del MEF.

: Cada predio recibe un código único y la información se publica en la plataforma del MEF. Asignación de usuarios a la Plataforma: Designación de funcionarios municipales con acceso al sistema.

Validación técnica interinstitucional: Espacio para observaciones y validaciones finales entre el gobierno local y la DGPMACDF.

Identificación y cierre de brechas: Detección y corrección de vacíos o inconsistencias en la información predial.

¿Qué pasa si un municipio incumple con los plazos o los requisitos?

Aquí va el mensaje claro: el MEF establece que si los gobiernos locales incumplen los plazos o actividades asignadas, o no cumplen las condiciones mínimas para la asistencia técnica, la consolidación del catastro fiscal puede ser suspendida o dada por concluida. Es decir, el compromiso de los municipios es fundamental para el éxito de este registro.