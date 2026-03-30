¿Eres propietario? Nuevas reglas del catastro fiscal del MEF podrían cambiar tu registro y DEBES SABERLO

¿Eres propietario? Nuevas reglas del catastro fiscal del MEF podrían cambiar tu registro y DEBES SABERLOÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio un paso clave para fortalecer la consolidación y gestión del catastro fiscal en el país mediante la Resolución Ministerial Nº 145-2026-EF/15. Esta disposición fija el Procedimiento para la Consolidación de la Información del Catastro Fiscal, que se aplicará tanto a predios urbanos como rurales.
Más de 1.890 municipalidades a nivel nacional están comprendidas dentro de esta norma y deberán remitir información estandarizada en formato digital, utilizando mapas y listados oficiales.
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¿Qué busca el nuevo procedimiento del MEF?
La finalidad central de este procedimiento es integrar y uniformizar todos los registros de información fiscal relacionados con predios, ya provengan de municipalidades o de otras entidades. Se apunta a contar con una base de datos homogénea, exacta y funcional para la valorización de terrenos y viviendas en todo el Perú.
En ese marco, los gobiernos locales están obligados a aplicar este procedimiento para consolidar adecuadamente la información del catastro fiscal dentro de su jurisdicción, bajo la supervisión de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal (DGPMACDF) del MEF.
¿Cómo cambiará el proceso del Catastro Fiscal?
Los municipios podrán integrarse al Catastro Fiscal de dos maneras: por Estrategia (cuando son seleccionados por el MEF dentro de una planificación anual) o por Solicitud propia (cuando manifiestan formalmente su interés en participar).
Según el mecanismo de incorporación, varía quién lidera el proceso y cómo se brinda la asistencia técnica necesaria para cumplir con las nuevas etapas, según detalla el MEF.
El corazón del cambio: las 10 fases de la consolidación del catastro fiscal
Para entender la magnitud del proceso, el procedimiento contempla 10 fases consecutivas orientadas a garantizar información confiable y útil para la valorización de predios:
- Inducción y recopilación de información: Capacitación técnica y levantamiento inicial de datos por parte del Gobierno Local.
- Diagnóstico: Evaluación de la información para definir alcance, recursos y plazos.
- Acondicionamiento de la base gráfica: Depuración, codificación y migración de la información geográfica hacia una base uniforme.
- Acondicionamiento del padrón predial: Revisión y consistencia de los datos de predios en la base tributaria local.
- Vinculación: Integración de la base gráfica con el padrón predial, identificando el universo de predios y brechas de información.
- Aplicación de procesos de control de calidad: Validación mediante herramientas automatizadas para cumplir estándares técnicos.
- Asignación del Código Predial Único (CPU) y publicación: Cada predio recibe un código único y la información se publica en la plataforma del MEF.
- Asignación de usuarios a la Plataforma: Designación de funcionarios municipales con acceso al sistema.
- Validación técnica interinstitucional: Espacio para observaciones y validaciones finales entre el gobierno local y la DGPMACDF.
- Identificación y cierre de brechas: Detección y corrección de vacíos o inconsistencias en la información predial.
¿Qué pasa si un municipio incumple con los plazos o los requisitos?
Aquí va el mensaje claro: el MEF establece que si los gobiernos locales incumplen los plazos o actividades asignadas, o no cumplen las condiciones mínimas para la asistencia técnica, la consolidación del catastro fiscal puede ser suspendida o dada por concluida. Es decir, el compromiso de los municipios es fundamental para el éxito de este registro.
Para los ciudadanos, estos cambios implican que la información de sus propiedades será registrada con mayor precisión y bajo criterios estandarizados. Esto podría facilitar la formalización de terrenos o viviendas, agilizar trámites tributarios y brindar mayor transparencia en la valorización de los predios, tanto para pagos municipales como para eventuales procesos de venta.