Hugo García sorprende a Isabella Ladera con anillo en pleno embarazo y desata rumores de compromiso.

Hugo García volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez por un gesto romántico que ha desatado todo tipo de reacciones. A pocas semanas de convertirse en padres, el exchico reality tuvo un detalle especial con Isabella Ladera que dejó a sus seguidores hablando de un posible compromiso.

El momento ocurrió el 4 de mayo en Estados Unidos, donde vive la influencer venezolana. Tras pasar varios días en Perú por una competencia de atletismo, el modelo se reencontró con su pareja y aprovechó la ocasión para sorprenderla.

'Hugo baby hallelujah': el mensaje que encendió las redes

Fue la propia Isabella quien reveló el momento a través de sus redes sociales. Visiblemente emocionada, contó que el regalo llegó en una fecha significativa para ambos: celebraban un año desde que se conocieron y, además, su primer Día de la Madre.

“Hermanas, mi niño me puso un anillo porque estamos cumpliendo un año de conocernos y por el día de la mami adelantado. Hugo baby hallelujah”, escribió, dejando ver lo importante que fue el gesto.

Hugo García da el gran paso con Isabela Ladera justo antes del nacimiento de su hijo y conmueve a todos.

En las imágenes compartidas, se le observa mostrando un anillo plateado mientras acaricia su pancita, acompañada de una foto junto a Hugo en un parque, donde ambos se lucen cariñosos y muy conectados.

¿Se viene el matrimonio?

Aunque el detalle ha sido interpretado por muchos como una pedida de mano, lo cierto es que ni Hugo García ni Isabella Ladera han confirmado si el anillo simboliza un compromiso formal.

El contexto, sin embargo, alimenta las especulaciones: la pareja espera a su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto para junio, lo que marcará un antes y un después en su historia.

Isabella Ladera mostrando su barriguita y anillo de compromiso.

Una relación que evoluciona pese a la distancia

Semanas atrás, Isabella había dejado entrever lo difícil que le resulta la distancia cuando Hugo viaja a Perú. Aun así, este nuevo gesto parece fortalecer el vínculo en una etapa clave.