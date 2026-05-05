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Hijos de Jefferson Farfán dan la espalda a Melissa Klug y reacciona con triste mensaje: "Debo aceptarlo, no forzarlos"

Melissa Klug revela la firme posición de sus hijos con Jefferson Farfán, explicando por qué ya no se le ve con ellos. Descubre qué sucedió.

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    Hijos de Jefferson Farfán dan la espalda a Melissa Klug y reacciona con triste mensaje: "Debo aceptarlo, no forzarlos"
    Hijos de Jefferson Farfán dan la espalda a Melissa Klug
    Hijos de Jefferson Farfán dan la espalda a Melissa Klug y reacciona con triste mensaje: "Debo aceptarlo, no forzarlos"

    ¿Lleva una tristeza en el corazón? La empresaria Melissa Klug compartió una confesión que asombró a sus seguidores. Tras recibir comentarios sobre por qué ya no la ven compartiendo con sus hijos de Jefferson Farfán, sino solo con su hija menor, explicó que sus dos hijos varones han tomado una decisión firme. Afectada, reconoció que la relación con sus hijos ha cambiado, lo que la ha hecho reconsiderar una de sus decisiones por su bienestar.

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    Melissa Klug explica la decisión de sus hijos con Jefferson Farfán

    Todo ocurrió cuando Klug habilitó una sesión de preguntas y respuestas, sin prever que una usuaria le preguntaría por qué no sube fotos con sus hijos con Jefferson Farfán desde hace tiempo. En lugar de incomodarse, respondió con calma.

    “Porque ya no quieren tomarse fotos y tengo que respetarlo. Si no quieren más fotos, no los debo presionar, y mucho menos, fotografiarlos sin que lo sepan y publicar. Debo respetar. Cuando ellos quieran, lo harán”, contestó Melissa Klug usando emojis que reflejaban lo mucho que le afectaba esta postura.

    Melissa Klug comenta sobre no subir fotos de sus hijos.
    Melissa Klug comenta sobre no subir fotos de sus hijos.

    En esta ocasión, la empresaria eligió subir dos fotos con sus únicos herederos varones, posiblemente descontentando a uno de ellos, que prefiere mantener un perfil bajo. Mientras que el más joven aún es menor de edad.

    ¿Qué edades tienen los hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán?

    Melissa Klug y Jefferson Farfán tienen dos hijos. Adriano, el mayor, cumplió 18 años en febrero del 2026 y prefiere mantenerse alejado de los flashes. El menor cumplirá 14 años en mayo de ese año.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijos de Jefferson Farfán dan la espalda a Melissa Klug y reacciona con triste mensaje: "Debo aceptarlo, no forzarlos"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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