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Esposa de Pedro Aquino NO puede más y PONE FIN a su matrimonio de 12 años tras polémico ampay con DESGARRADOR mensaje

Tras la difusión de un encuentro íntimo y chats comprometidos de Pedro Aquino con la modelo Raiza Martínez, Katherine Fernández anunció el fin de su matrimonio con Pedro Aquino.

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    Esposa de Pedro Aquino NO puede más y PONE FIN a su matrimonio de 12 años tras polémico ampay con DESGARRADOR mensaje
    Esposa de Pedro Aquino NO puede más y PONE FIN a su matrimonio de 12 años
    Esposa de Pedro Aquino NO puede más y PONE FIN a su matrimonio de 12 años tras polémico ampay con DESGARRADOR mensaje

    Katherine Fernández, esposa y madre de los hijos de Pedro Aquino, emitió un comunicado para declarar el término de sus 12 años de matrimonio con el futbolista, a raíz de un ampay y mensajes con contenido sensible con la modelo Raiza Martínez, apodada 'La Chocolatita'.

    Esposa de Pedro Aquino comunica la ruptura de su matrimonio de 12 años tras ampay
    Esposa de Pedro Aquino comunica la ruptura de su matrimonio de 12 años tras ampay

    A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la esposa del futbolista se pronunció tras la difusión de los hechos en televisión. "En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio”, expresó al inicio del mensaje.

    Asimismo, Fernández señaló que este tema será tratado en la esfera privada y pidió respeto frente a la situación que enfrenta. "Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando", explicó.

    Antes de finalizar, la esposa de Pedro Aquino también dirigió un mensaje a otras mujeres, resaltando la importancia del respeto propio y la dignidad. "Y a las mujeres que, sabiendo que se involucran con un hombre casado, eligen ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele verlas caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más", agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa de Pedro Aquino NO puede más y PONE FIN a su matrimonio de 12 años tras polémico ampay con DESGARRADOR mensaje
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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