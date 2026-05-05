¿Quién es ‘La Chocolatita’? La mujer que expone a Pedro Aquino en escandaloso ampay pese a estar casado

Raiza Martínez , conocida como ‘La Chocolatita’ , fue captada en un ampay con el futbolista Pedro Aquino , quien mantiene una larga relación con su esposa Katherine Fernández.

Raiza Martínez, apodada 'La Chocolatita', fue señalada como la mujer con la que el futbolista peruano Pedro Aquino fue captado en un ampay, a pesar de que él mantiene una relación de 12 años con su esposa, Katherine Fernández. El caso causó revuelo no solo por las imágenes difundidas en televisión, sino también porque la propia modelo decidió contar detalles sobre su vínculo con el deportista.

Las escenas emitidas por el programa 'Magaly TV: la firme' muestran al exseleccionado entrando al departamento de la joven en horas de la mañana, lo que evidenciaría un encuentro privado. La también amiga de Xoana González, quien anteriormente fue relacionada con el actor Julián Zucchi, vuelve a acaparar la atención mediática al protagonizar este ampay.

Raiza Martínez es una creadora de contenido para adultos que ha ganado popularidad en redes sociales, donde comparte imágenes dirigidas a su público. Vive en el distrito de Surquillo, lugar donde tiene el departamento al que el futbolista de Alianza Lima ingresó a primeras horas del día.

No es la primera vez que la joven aparece en televisión envuelta en polémicas. En 2024, ya había sido mencionada en el mismo programa, donde expuso conversaciones comprometedoras con el actor argentino Julián Zucchi. Según relató, él reaccionaba constantemente a sus publicaciones y buscaba concretar encuentros privados, pese a mantener una relación con la reportera Priscila Mateo. “Julián ha estado pendiente de mis videos desde enero, reaccionaba con corazones y siempre estaba al tanto de mis publicaciones más provocativas”, declaró.

Respecto a Pedro Aquino, la modelo contó que las conversaciones entre ambos empezaron a fines de 2025, específicamente el 30 de diciembre, cuando el futbolista le pidió su número para comunicarse de forma privada. Desde entonces, habrían mantenido contacto frecuente que con el tiempo se volvió más cercano. Según su versión, los mensajes se tornaron más intensos con los días, especialmente antes del encuentro.