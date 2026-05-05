Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - LA MEJOR NOTICIA | CTS ya se puede pagar desde hoy lunes 4 de mayo: ¿Cuándo es la fecha límite?

Esposa de Pedro Aquino toma radical medida tras ser CAPTADO con modelo y compartir chats SUBIDOS DE TONO

Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, retoma la escena tras el 'ampay' del futbolista con una modelo, revelándose supuestas intimidades y chats comprometedores. ¿Qué medida adoptó?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Esposa de Pedro Aquino toma radical medida tras ser CAPTADO con modelo y compartir chats SUBIDOS DE TONO
    Esposa de Pedro Aquino tomó radical decisión tras conocerse de 'AMPAY' y conversaciones comprometedoras. | Composición Wapa
    Esposa de Pedro Aquino toma radical medida tras ser CAPTADO con modelo y compartir chats SUBIDOS DE TONO

    Pedro Aquino se encuentra bajo el escrutinio público luego de que el programa 'Magaly TV: la firme' transmitiera un 'ampay' donde se le ve entrando al domicilio de la modelo ‘La Chocolatita’. Esta última presentó mensajes que indicarían que ambos tuvieron encuentros íntimos, mostrando una faceta cariñosa del futbolista, poniendo en cuestión su fidelidad hacia su esposa, Katherine Fernández, con quien recientemente celebró un espléndido cumpleaños. Frente a la presunta infidelidad, ¿qué decisión tomó su esposa?

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pedro Aquino es AMPAYADO visitando a ‘La Chocolatita’ pese a tener esposa

    Decisión de Katherine Fernández tras el escándalo de Pedro Aquino con modelo y mensajes íntimos

    Nuevamente, Pedro Aquino se ve envuelto en controversia tras la emisión de un informe por 'Magaly TV: la firme', donde su presunta infidelidad con Raiza Martínez, modelo asociada a contenidos para adultos, es puesta al descubierto. Su esposa, Katherine Fernández, se encuentra en el centro de la situación.

    Las grabaciones muestran al futbolista entrando a casa, mientras que la modelo no solo confirma el encuentro, sino que también comparte conversaciones subidas de tono, indicando que tuvieron intimidad por unos doce minutos. La Chocolatita divulgó sus chats, desde que él le pidió su contacto hasta las insistentes solicitudes de fotos íntimas, pese a su estado civil.

    “Fue maravilloso estar juntos. Me gustaría verte a diario (…) Fue genial, envíame una foto sin ropa, cariño”, expresó el jugador de Alianza Lima hacia la modelo, quien no permaneció indiferente.

    Decisión de Katherine Fernández tras escándalo de Pedro Aquino
    Decisión de Katherine Fernández tras escándalo de Pedro Aquino

    Con el encuentro sucedido a las 7.45 a. m. y la supuesta traición remontándose a diciembre de 2025, muchos esperaban la reacción de Katherine Fernández, quien celebraba 12 años de matrimonio en febrero de 2025.

    Decisión de Katherine Fernández tras escándalo de Pedro Aquino
    Decisión de Katherine Fernández tras escándalo de Pedro Aquino
    wapa.pe

    PUEDES VER: Pamela Franco ‘chotea’ en vivo a Christian Cueva tras su mensaje sobre su hija: "Es solo un compañero"

    En medio del escándalo, Fernández volvió a las redes sociales y decidió restringir los comentarios en sus cuentas, una estrategia común entre figuras públicas para evadir críticas. Sin embargo, aún conserva las imágenes de su reciente celebración de cumpleaños, indicio de que aún no ha tomado una decisión sobre su relación matrimonial.

    Es importante recordar que esta no es la primera vez que el futbolista enfrenta acusaciones de infidelidad, dado que Xoana González y la cantante Jessy Kate también revelaron que él las contactó en 2020 y 2023. Fernández ya lo perdonó en esas ocasiones, ¿lo hará ahora?

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa de Pedro Aquino toma radical medida tras ser CAPTADO con modelo y compartir chats SUBIDOS DE TONO
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

    Pamela Franco ‘chotea’ en vivo a Christian Cueva tras su mensaje sobre su hija: "Es solo un compañero"

    Pedro Aquino es AMPAYADO visitando a ‘La Chocolatita’ pese a tener esposa

    Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans

    Exabogado de Magaly Medina se defiende ante denuncia por representar a Yahaira Plasencia: “No he violado ninguna norma”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;