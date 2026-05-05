Esposa de Pedro Aquino toma radical medida tras ser CAPTADO con modelo y compartir chats SUBIDOS DE TONO

Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino , retoma la escena tras el 'ampay' del futbolista con una modelo, revelándose supuestas intimidades y chats comprometedores. ¿Qué medida adoptó?

Pedro Aquino se encuentra bajo el escrutinio público luego de que el programa 'Magaly TV: la firme' transmitiera un 'ampay' donde se le ve entrando al domicilio de la modelo ‘La Chocolatita’. Esta última presentó mensajes que indicarían que ambos tuvieron encuentros íntimos, mostrando una faceta cariñosa del futbolista, poniendo en cuestión su fidelidad hacia su esposa, Katherine Fernández, con quien recientemente celebró un espléndido cumpleaños. Frente a la presunta infidelidad, ¿qué decisión tomó su esposa?

Decisión de Katherine Fernández tras el escándalo de Pedro Aquino con modelo y mensajes íntimos

Nuevamente, Pedro Aquino se ve envuelto en controversia tras la emisión de un informe por 'Magaly TV: la firme', donde su presunta infidelidad con Raiza Martínez, modelo asociada a contenidos para adultos, es puesta al descubierto. Su esposa, Katherine Fernández, se encuentra en el centro de la situación.

Las grabaciones muestran al futbolista entrando a casa, mientras que la modelo no solo confirma el encuentro, sino que también comparte conversaciones subidas de tono, indicando que tuvieron intimidad por unos doce minutos. La Chocolatita divulgó sus chats, desde que él le pidió su contacto hasta las insistentes solicitudes de fotos íntimas, pese a su estado civil.

“Fue maravilloso estar juntos. Me gustaría verte a diario (…) Fue genial, envíame una foto sin ropa, cariño”, expresó el jugador de Alianza Lima hacia la modelo, quien no permaneció indiferente.

Decisión de Katherine Fernández tras escándalo de Pedro Aquino

Con el encuentro sucedido a las 7.45 a. m. y la supuesta traición remontándose a diciembre de 2025, muchos esperaban la reacción de Katherine Fernández, quien celebraba 12 años de matrimonio en febrero de 2025.

Decisión de Katherine Fernández tras escándalo de Pedro Aquino

En medio del escándalo, Fernández volvió a las redes sociales y decidió restringir los comentarios en sus cuentas, una estrategia común entre figuras públicas para evadir críticas. Sin embargo, aún conserva las imágenes de su reciente celebración de cumpleaños, indicio de que aún no ha tomado una decisión sobre su relación matrimonial.