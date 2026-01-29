Wapa.pe
¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Pedro Aquino sorprende al reaparecer en impensada imagen con su esposa tras denuncia que involucra a Zambrano, Trauco y Peña: "Más unidos que nunca"

Pedro Aquino se muestra en redes sociales junto a su esposa, en medio de la controversia sobre la denuncia de abuso que involucra a varios jugadores del fútbol peruano.

    Pedro Aquino presume su amor por su esposa | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Pedro Aquino reapareció en el foco público en un momento marcado por la controversia y la exposición mediática. El futbolista utilizó sus redes sociales para compartir una imagen personal, alejándose de los comunicados formales y apostando por un mensaje íntimo. Su publicación surgió mientras el fútbol peruano atraviesa días de tensión por una denuncia por el delito de presunto abuso sexual que involucra a los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

    Pedro Aquino envía mensaje familiar en medio de la polémica

    En un contexto marcado por la atención mediática y las versiones que circulan en torno al fútbol peruano, Pedro Aquino volvió a mostrarse en público a través de sus redes sociales. El mediocampista compartió una imagen junto a su esposa, Katherine Fernández, en un momento en el que su nombre aparece vinculado a informaciones relacionadas con una denuncia que ha generado amplio debate.

    Lejos de emitir un pronunciamiento directo, el futbolista optó por una comunicación sutil y de carácter personal. La publicación surgió mientras se multiplicaban los comentarios en plataformas digitales sobre el caso de presunto abuso sexual denunciado por una joven argentina, que involucra a jugadores de Alianza Lima y mantiene el tema en el centro de la discusión pública.

    En la fotografía, Aquino aparece relajado y sonriente junto a su pareja, ambos sentados en un columpio de jardín con estructura metálica y toldo azul. Él luce un atuendo deportivo en tonos claros, mientras que Fernández viste un vestido largo verde claro, una escena que transmite calma y cercanía.

    La imagen estuvo acompañada por una breve frase escrita por el propio jugador: “Más unidos que nunca”, junto a un corazón rojo. El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una muestra de respaldo familiar y fortaleza personal frente al momento que atraviesa.

    El escenario que explica la reciente aparición de Pedro Aquino

    La situación se desató a partir de la denuncia presentada por una joven de 22 años, quien señaló a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por un presunto delito de abuso sexual ocurrido durante una concentración en Uruguay. La acusación generó respuestas inmediatas a nivel institucional y colocó el tema en el centro del debate público.

    A medida que el proceso avanzó, distintos reportes periodísticos y comentarios en redes sociales empezaron a mencionar a otros jugadores, entre ellos Pedro Aquino. Estas referencias ampliaron el foco de atención y provocaron un mayor escrutinio sobre su vida personal y su carrera profesional.

