Accesorios ideales para Halloween que son una declaración de estilo

Los accesorios se convierten en protagonistas de los looks de Halloween con diseños que combinan brillo, detalles dorados y figuras emblemáticas de la temporada.

Todo comienza frente al espejo: un look en tonos oscuros, el maquillaje elegido para la ocasión y los toques finales antes de salir. Este Halloween, Pandora presenta una selección de charms con detalles luminosos, personajes emblemáticos de la temporada y acabados que aportan personalidad a cada combinación.

Cuando las luces bajan, el Fantasma Boo revela su brillo en la oscuridad y se convierte en el centro del conjunto. Su silueta luminosa crea un acento inesperado que cobra protagonismo al caer la noche y acompaña cada movimiento.

Accesorios para realzar tu atuendo en Halloween.

La Calavera reluciente continúa el contraste entre luces y sombras con esmalte luminoso, ojos y boca en forma de corazón. Por su parte, la Calabaza Espantapájaros, bañada en oro de 14k, incorpora un tono cálido que recuerda el resplandor de las calabazas encendidas y contrasta con los colores profundos característicos de la temporada.