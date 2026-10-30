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Accesorios ideales para Halloween que son una declaración de estilo

Los accesorios se convierten en protagonistas de los looks de Halloween con diseños que combinan brillo, detalles dorados y figuras emblemáticas de la temporada.

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    Accesorios ideales para Halloween que son una declaración de estilo
    Accesorios para Halloween.
    Accesorios ideales para Halloween que son una declaración de estilo

    Todo comienza frente al espejo: un look en tonos oscuros, el maquillaje elegido para la ocasión y los toques finales antes de salir. Este Halloween, Pandora presenta una selección de charms con detalles luminosos, personajes emblemáticos de la temporada y acabados que aportan personalidad a cada combinación.

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    Cuando las luces bajan, el Fantasma Boo revela su brillo en la oscuridad y se convierte en el centro del conjunto. Su silueta luminosa crea un acento inesperado que cobra protagonismo al caer la noche y acompaña cada movimiento.

    Accesorios para realzar tu atuendo en Halloween.
    Accesorios para realzar tu atuendo en Halloween.

    La Calavera reluciente continúa el contraste entre luces y sombras con esmalte luminoso, ojos y boca en forma de corazón. Por su parte, la Calabaza Espantapájaros, bañada en oro de 14k, incorpora un tono cálido que recuerda el resplandor de las calabazas encendidas y contrasta con los colores profundos característicos de la temporada.

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    Llevados juntos o por separado, estos charms permiten crear distintas historias: pueden ser el punto de luz en un atuendo completamente negro, complementar un maquillaje elaborado o añadir una referencia sutil a la fecha sin necesidad de llevar un disfraz. En las piezas elaboradas con este metal, el juego de formas y acabados cobra vida a partir de plata 100% reciclada, dando lugar a propuestas que conservan su aire misterioso más allá de la temporada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Accesorios ideales para Halloween que son una declaración de estilo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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