Accesorios ideales para Halloween que son una declaración de estilo

Accesorios ideales para Halloween que son una declaración de estiloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Todo comienza frente al espejo: un look en tonos oscuros, el maquillaje elegido para la ocasión y los toques finales antes de salir. Este Halloween, Pandora presenta una selección de charms con detalles luminosos, personajes emblemáticos de la temporada y acabados que aportan personalidad a cada combinación.
Cuando las luces bajan, el Fantasma Boo revela su brillo en la oscuridad y se convierte en el centro del conjunto. Su silueta luminosa crea un acento inesperado que cobra protagonismo al caer la noche y acompaña cada movimiento.
La Calavera reluciente continúa el contraste entre luces y sombras con esmalte luminoso, ojos y boca en forma de corazón. Por su parte, la Calabaza Espantapájaros, bañada en oro de 14k, incorpora un tono cálido que recuerda el resplandor de las calabazas encendidas y contrasta con los colores profundos característicos de la temporada.
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Llevados juntos o por separado, estos charms permiten crear distintas historias: pueden ser el punto de luz en un atuendo completamente negro, complementar un maquillaje elaborado o añadir una referencia sutil a la fecha sin necesidad de llevar un disfraz. En las piezas elaboradas con este metal, el juego de formas y acabados cobra vida a partir de plata 100% reciclada, dando lugar a propuestas que conservan su aire misterioso más allá de la temporada.