Senamhi CONFIRMA fenómeno astronómico HOY en Lima y Callao y emite IMPORTANTE ADVERTENCIA: "Hay que tener mucho cuidado de..."

El Senamhi confirmó que Lima y Callao vivirán el día sin sombra este 22 de octubre. Conoce a qué hora ocurrirá el fenómeno y qué precauciones debes tomar ante la intensa radiación solar.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima y Callao serán escenario del fenómeno astronómico conocido como el día sin sombra este jueves 22 de octubre, alrededor del mediodía. Durante este evento, las personas y los objetos dejarán de proyectar sombras por unos instantes. Aunque se trata de un proceso natural que ocurre dos veces al año, los especialistas advirtieron sobre los riesgos de exponerse al sol durante ese periodo. Por ello, recomendaron tomar precauciones para evitar daños en la piel debido a la intensidad de la radiación solar.

¿Qué advertencia hizo Senamhi sobre el día sin sombra en Lima y Callao?

El especialista del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que el fenómeno no representa un peligro por sí solo. Sin embargo, remarcó que es importante protegerse, pues la radiación solar alcanza una intensidad elevada durante su ocurrencia, especialmente cerca de las 12:00 del mediodía.

“Hay que tener mucho cuidado de no estar viendo el sol porque eso va a quemar la piel”, advirtió Quispe. Asimismo, recomendó limitar el tiempo bajo el sol y protegerse con bloqueador solar, gorra o sombrero para prevenir los daños causados por la radiación.

El experto recordó que el día sin sombra es un evento breve, que puede durar apenas unos segundos o minutos. Por esa razón, no es necesario exponerse directamente al sol para observarlo: lo más importante es priorizar el cuidado de la piel y la salud visual.

¿Qué es el día sin sombra y por qué ocurre en Lima y Callao?

El día sin sombra es un fenómeno astronómico que se produce cuando los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre la superficie terrestre al mediodía. Debido a esta posición del Sol, los objetos colocados verticalmente prácticamente dejan de proyectar sombra durante un breve lapso.

De acuerdo con la información difundida, este evento ocurre dos veces al año en Lima y Callao: el 22 de octubre y el 18 de febrero. Quispe detalló que la rotación y la traslación de la Tierra, junto con la declinación solar, intervienen en la variación del ángulo con el que llega la radiación y en los cambios estacionales.