Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - INSÓLITO hallazgo en resultados de evaluación PSICOLÓGICA a menores internados por Caso Liceo Naval revela IMPENSADO detalle: "El principal agresor"

Senamhi CONFIRMA fenómeno astronómico HOY en Lima y Callao y emite IMPORTANTE ADVERTENCIA: "Hay que tener mucho cuidado de..."

El Senamhi confirmó que Lima y Callao vivirán el día sin sombra este 22 de octubre. Conoce a qué hora ocurrirá el fenómeno y qué precauciones debes tomar ante la intensa radiación solar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Senamhi CONFIRMA fenómeno astronómico HOY en Lima y Callao y emite IMPORTANTE ADVERTENCIA: "Hay que tener mucho cuidado de..."
    Senamhi hace alerta por día sin sombra en Lima y Callao | Composición Wapa
    Senamhi CONFIRMA fenómeno astronómico HOY en Lima y Callao y emite IMPORTANTE ADVERTENCIA: "Hay que tener mucho cuidado de..."

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima y Callao serán escenario del fenómeno astronómico conocido como el día sin sombra este jueves 22 de octubre, alrededor del mediodía. Durante este evento, las personas y los objetos dejarán de proyectar sombras por unos instantes. Aunque se trata de un proceso natural que ocurre dos veces al año, los especialistas advirtieron sobre los riesgos de exponerse al sol durante ese periodo. Por ello, recomendaron tomar precauciones para evitar daños en la piel debido a la intensidad de la radiación solar.

    wapa.pe

    VER MÁS: INSÓLITO hallazgo en resultados de evaluación PSICOLÓGICA a menores internados por Caso Liceo Naval revela IMPENSADO detalle: "El principal agresor"

    ¿Qué advertencia hizo Senamhi sobre el día sin sombra en Lima y Callao?

    El especialista del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que el fenómeno no representa un peligro por sí solo. Sin embargo, remarcó que es importante protegerse, pues la radiación solar alcanza una intensidad elevada durante su ocurrencia, especialmente cerca de las 12:00 del mediodía.

    “Hay que tener mucho cuidado de no estar viendo el sol porque eso va a quemar la piel”, advirtió Quispe. Asimismo, recomendó limitar el tiempo bajo el sol y protegerse con bloqueador solar, gorra o sombrero para prevenir los daños causados por la radiación.

    El experto recordó que el día sin sombra es un evento breve, que puede durar apenas unos segundos o minutos. Por esa razón, no es necesario exponerse directamente al sol para observarlo: lo más importante es priorizar el cuidado de la piel y la salud visual.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡BUENAS NOTICIAS! Trabajadores del Minedu y gobiernos regionales recibirían beneficio EXTRA: ¿quiénes acceden, según el crédito suplementario y cuánto es?

    ¿Qué es el día sin sombra y por qué ocurre en Lima y Callao?

    El día sin sombra es un fenómeno astronómico que se produce cuando los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre la superficie terrestre al mediodía. Debido a esta posición del Sol, los objetos colocados verticalmente prácticamente dejan de proyectar sombra durante un breve lapso.

    De acuerdo con la información difundida, este evento ocurre dos veces al año en Lima y Callao: el 22 de octubre y el 18 de febrero. Quispe detalló que la rotación y la traslación de la Tierra, junto con la declinación solar, intervienen en la variación del ángulo con el que llega la radiación y en los cambios estacionales.

    “Es el día en que la mayor energía posible llega a la superficie terrestre”, indicó el representante del organismo meteorológico al detallar cómo se desarrolla este evento astronómico.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi CONFIRMA fenómeno astronómico HOY en Lima y Callao y emite IMPORTANTE ADVERTENCIA: "Hay que tener mucho cuidado de..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    INSÓLITO hallazgo en resultados de evaluación PSICOLÓGICA a menores internados por Caso Liceo Naval revela IMPENSADO detalle: "El principal agresor"

    Senamhi activa ALERTA ROJA por FUERTES LLUVIAS en SEIS REGIONES desde mañana

    ¡BUENAS NOTICIAS! Trabajadores del Minedu y gobiernos regionales recibirían beneficio EXTRA: ¿quiénes acceden, según el crédito suplementario y cuánto es?

    La vida de casada de Zaraí que pocos conocen tras luchar por su apellido con el expresidente Alejandro Toledo

    ¡ATENCIÓN AFILIADOS! SIS otorga importante BENEFICIO económico por este motivo: consulta con tu DNI si te corresponde

    Lo más vistos en Ocio

    ¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza