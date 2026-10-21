¡ALERTA POR EL CALOR! Senamhi advierte que Lima podría superar los 35 °C por el fenómeno El Niño

Senamhi advirtió que las lluvias aumentarán por El Niño entre diciembre y marzo, mientras Lima podría superar los 35 °C y alcanzar una sensación de hasta 38 °C.

Las lluvias serán más frecuentes e intensas desde diciembre, con un periodo de mayor incidencia entre enero y marzo de 2027.

Las lluvias serán más frecuentes e intensas desde diciembre, con un periodo de mayor incidencia entre enero y marzo de 2027.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias aumentarán progresivamente en los próximos meses debido a la evolución del fenómeno El Niño. Según Nelson Quispe, especialista de la institución, las precipitaciones serán más frecuentes desde diciembre de 2026 y alcanzarán su periodo más intenso entre enero y marzo de 2027.

El experto explicó que el actual episodio de lluvias comenzó el 20 de octubre y todavía podría prolongarse hasta el 26 o 27 de octubre en el norte del país. En regiones como Piura, las precipitaciones ya han generado aniegos y afectaciones en distintos sectores.

Lluvias aumentarán desde la segunda mitad de noviembre

Durante la primera quincena de noviembre, las precipitaciones todavía se presentarían de manera intermitente. Sin embargo, desde la segunda mitad del mes comenzarían a ser más frecuentes.

Quispe señaló que Piura suele registrar acumulados muy bajos en octubre, por lo que incluso lluvias consideradas ligeras pueden causar problemas por las características del terreno.

"Usualmente, en las zonas de Piura este mes llueve muy poco; estamos hablando de una lluvia muy pequeña de un milímetro, tres milímetros", indicó.

El Senamhi también ha advertido que, entre diciembre y marzo, podrían registrarse episodios mucho más significativos en la costa norte y central.

Lima podría superar los 35 °C durante el verano

El fenómeno El Niño también tendrá efectos sobre las temperaturas. Quispe recordó que Lima alcanzó un máximo histórico de 35,2 °C en febrero de 1998 y señaló que, bajo las condiciones actuales, ese valor podría volver a ser superado en la zona este de la capital.

"Es muy posible que estas temperaturas en la zona este de la capital superen los 35 °C y no solamente eso, no, no quiero ser a ver de de malas noticias, pero el detalle está en que va a ser más húmedo y la humedad aunada con las condiciones de brillo solar, sol intenso, hace que la sensación de calor sea mucho mayor a lo que registra el termómetro, es decir, entre 2 a 3 grados más. Estamos hablando de una sensación de calor entre 37 y 38 °C", explicó.

En el norte del país, especialmente en Piura, las temperaturas podrían acercarse incluso a los 40 °C durante los meses más cálidos.

¿Qué diferencia hay entre El Niño costero y El Niño global?

El especialista precisó que ambos fenómenos pueden generar efectos distintos en el territorio peruano.

El Niño costero está relacionado con el calentamiento del mar frente al litoral peruano y favorece lluvias intensas en la costa y la vertiente occidental de los Andes.

En cambio, El Niño global está asociado al calentamiento del Pacífico central y puede generar una disminución de las precipitaciones en algunas zonas del centro y sur del país, incrementando el riesgo de sequías e incendios forestales.

"Hay mayor frecuencia de incendios forestales en estas últimas semanas; lamentablemente, en el transcurso de los próximos meses esto se va a acentuar más y estos incendios forestales van a ser más frecuentes", comentó.