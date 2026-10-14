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Laura Bozzo en ESTADO CRÍTICO tras ingreso de EMERGENCIA en México: está intubada y bajo atención médica

Laura Bozzo habría sido internada urgentemente en Acapulco, México, debido a complicaciones por una úlcera. Medios locales reportan que la conductora permanece intubada y vigilada.

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    Laura Bozzo en ESTADO CRÍTICO tras ingreso de EMERGENCIA en México: está intubada y bajo atención médica
    Laura Bozzo se encuentra internada de emergencia. Foto: Referencial
    Laura Bozzo en ESTADO CRÍTICO tras ingreso de EMERGENCIA en México: está intubada y bajo atención médica

    La presentadora peruana Laura Bozzo está hospitalizada de urgencia en Acapulco, Guerrero, México. Según 'Hoy Día' de Telemundo, la conductora habría ingresado al Hospital General de Acapulco, conocido como El Quemado, tras sufrir severos dolores abdominales.

    Informes iniciales de medios mexicanos indican que fue sometida a cirugía debido a complicaciones por una úlcera. Aún así, no hay un comunicado oficial de ella ni de su equipo sobre su diagnóstico y evolución.

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    Salud de Laura Bozzo es reportada como delicada

    La noticia de la presunta internación de Laura Bozzo se conoció este sábado, luego de que varios medios mexicanos informaran sobre su traslado al hospital en Acapulco. Según ‘Hoy Día’, ingresó en el Hospital General de Acapulco El Quemado, parte de la red IMSS-Bienestar.

    Las versiones compartidas sugieren que la emergencia médica se relaciona con una úlcera duodenal causante de intensos dolores. También mencionan una úlcera gástrica que habría agravado su estado.

    Además, una asistente de Bozzo relató detalles del procedimiento médico. Según esta versión, Laura Bozzo fue sometida a una cirugía abierta para reparar la úlcera y luego a una limpieza de la cavidad abdominal.

    Después de la operación, la ‘Abogada de los pobres’ seguiría intubada y recibiendo cuidados intensivos en el hospital de Guerrero.

    Preocupación por antecedentes médicos de Laura Bozzo

    La inquietud por otra cirugía trae a la memoria un incidente médico que Laura Bozzo vivió en 2016, cuando una lesión intestinal sufrida en Perú terminó en choque séptico y requirió tres procedimientos correctivos.

    En semanas recientes, también enfrentó molestias en la columna, limitando su participación en trabajos televisivos que demandaban esfuerzo físico.

    SOBRE EL AUTOR:
    Laura Bozzo en ESTADO CRÍTICO tras ingreso de EMERGENCIA en México: está intubada y bajo atención médica
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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