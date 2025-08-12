Wapa.pe
Magaly tras entrevista de Dayanita con la Chola Chabuca: "Se zurró en la carta notarial de Jorge Benavides"

Magaly Medina afirmó que el canal estaría actuando con doble moral al permitir la aparición de la actriz cómica pese a su contrato vigente con JB, y enfatizó que, si se tratara de uno de sus propios talentos, la televisora no lo aceptaría.

    La noche del 11 de agosto, Magaly Medina dedicó parte de Magaly TV La Firme a analizar la reciente aparición de Dayanita en el set de la Chola Chabuca, programa conducido por Ernesto Pimentel y transmitido por América Televisión, hecho que encendió una nueva polémica en el medio artístico peruano.

    La disputa surgió luego de que Jorge Benavides, creador y líder del espacio humorístico JB en ATV, donde la actriz cómica trabajó, enviara una carta notarial al canal de Pachacamac denunciando que la entrevista realizada por Pimentel violaba el contrato vigente que ella mantenía con su productora.

    De acuerdo con Medina, la carta notarial de Jorge dejaba en claro que Dayanita no solo contaba con un contrato activo, sino también con una sesión de derechos vigente que impedía su participación en programas de la competencia sin la autorización respectiva.

    Magaly Medina contra la Chola Chabuca

    Aun así, América Televisión decidió transmitir la entrevista, desestimando la advertencia legal. Para Magaly, esto demuestra que el canal optó por “zurrarse” en la notificación recibida, actuando como si las restricciones contractuales no les aplicaran.

    “América Televisión y el programa de Ernesto Pimentel se zurraron en la carta notarial que les envió la productora de Jorge Benavides”, expresó la conductora en tono crítico, subrayando que, según su percepción, la televisora no cumple las mismas reglas que exige a otros.

    Medina añadió que, si la situación fuera inversa y otro medio intentara mostrar a un artista bajo contrato con América Televisión, “se armaría la grande” y acudirían a todas las instancias regulatorias para reclamar. “Así son”, sentenció, dejando clara su postura sobre lo que considera un doble rasero en la industria.

    Más allá del aspecto legal, Magaly también comentó el mensaje que Dayanita compartió en la Chola Chabuca. La actriz cómica, quien formó parte del elenco de JB durante varios años, aprovechó la entrevista para hablar de su salida del programa, de su carrera y de las dificultades personales que ha atravesado. Para Medina, esta intervención confirma un patrón en su forma de proyectarse públicamente.

    “Dayanita sigue afianzándose en su victimización, porque siempre le echa la culpa a todo el mundo de sus acciones”, afirmó la periodista, sugiriendo que la humorista intenta justificar sus decisiones apelando a circunstancias externas y conflictos con terceros.

    La conductora recordó que no es la primera vez que Dayanita aborda su trayectoria laboral y personal desde esa perspectiva. En varias oportunidades, ha mencionado casos de discriminación, diferencias creativas y malentendidos con excompañeros, alimentando tanto el interés mediático como la controversia. Sin embargo, Magaly cuestionó que persista en ese discurso sin asumir una mayor responsabilidad sobre sus propias decisiones profesionales.

