Ariel Bracamonte DEJA EN SHOCK con impensado mensaje a Eva Bracamonte tras 20 años del caso Myriam Fefer: "Sabes dónde..."

A su regreso al Perú, Ariel Bracamonte apareció ante cámaras y sorprendió al dirigirse a su hermana Eva después de 20 años del asesinato de su madre, Myriam Fefer.

Ariel Bracamonte ha vuelto al Perú y concedió una entrevista a las cámaras de 'Panorama' a dos décadas del asesinato de su madre, Myriam Fefer, quien presuntamente fue asesinada por un sicario. A sus 37 años, Ariel sorprendió con un rotundo mensaje destinado a su hermana, Eva Bracamonte, encarcelada anteriormente durante tres años por ser considerada la autora intelectual del crimen. ¿Cuál fue su mensaje?

Ariel Bracamonte contacta a Eva con inesperado mensaje a 20 años del caso Fefer

Ariel Bracamonte arribó al Perú tras 20 años del asesinato de Myriam Fefer por un sicario colombiano en 2006, un caso que generó diversas teorías sobre quién fue el autor intelectual.

A pesar de ser señalado por su propio padre y de las pruebas a favor de su hija, Ariel, ahora de 37 años, quedó libre de cargos, mientras que su hermana estuvo presa antes de ser liberada debido a la falta de pruebas contundentes.

Con este contexto, Ariel relanzó su pódcast '¿Quién mató a mi madre?', donde presentará el expediente completo y otras pruebas con el objetivo de identificar al verdadero culpable.

En su primera aparición televisiva en el Perú, Ariel se dirigió a Eva Bracamonte, quien actualmente reside en España con su familia, para invitarla a unirse a esta búsqueda de justicia y reafirmar el vínculo que los une como hermanos.

Ariel Bracamonte se dirige a Eva Bracamonte ante cámaras con impensado pedido tras 20 años del caso Myriam Fefer

“Si no fue mi hermana, ¿quién fue?. Quiero conocer quién mató a mi madre y exigir justicia. Si mi hermana no pagó a un sicario, le pido su colaboración en la búsqueda de la verdad". "Si quieres ayudarme a descubrir quién la asesinó, contáctame. Sabes dónde encontrarme. Vamos a trabajar unidos. Esto no es un gesto de paz, sino dos hijos que buscan lo que su madre merece”, declaró. Cuando se le preguntó por qué no la abordaba personalmente para unirse a esta causa, su respuesta fue sorprendente.

“Estoy tratando de acercarme ahora, pero no tengo su número”. Ariel también expresó sus emociones hacia su hermana, a pesar de las disputas y el distanciamiento tras priorizar Eva su relación con Liliana Castro.