Pamela López hunde a Melissa Klug por negar chats con Christian Cueva: "'Esa cosita' no es una pulsera, es su cosita"

Harta de las mentiras, Pamela López enfrenta a Melissa Klug por negar sus coqueteos con Christian Cueva y aclara el significado de 'esa cosita es mía'. ¿Qué más reveló?

¡La disputa parece no tener fin! Tras una reciente entrevista en la que Melissa Klug restó importancia a su polémica con Pamela López sobre la frase 'esa cosita es mía', Pamela decidió romper el silencio. Desmintió la versión de Klug sobre los coqueteos con su aún esposo, Christian Cueva. Sin mostrar temor ante posibles acciones legales, la ex de Aladino reafirmó su versión frente a las cámaras y reveló el verdadero significado de la citada frase.

Pamela López confronta a Melissa Klug y explica la frase 'esa cosita es mía'

Durante el programa 'Nadie sabe', la influencer volvió a referirse al escándalo que la llevó a intercambiar cartas notariales con Melissa Klug, tras señalarla como una de las mujeres con las que Christian Cueva habría sido infiel. Recordó haber visto mensajes donde él mencionaba 'esa cosita es mía'.

“No es que me beneficie con esto, simplemente conté lo que pasó. Lamentablemente, ella no asumió su parte, no salió a decir ‘sí, fue verdad’, sino que tergiversó todo y creó otra narrativa. Para mí, quedó claro que ‘la cosita’ no era una simple pulsera, era algo más”, comentó Pamela López.

Por otro lado, Melissa Klug intentó desestimar sus comentarios: “Ha hablado de mí durante años. Desconozco el estatus de los procesos legales. Realmente, delegué todo a un abogado para que continuara. (…) Ella lucró mencionándome. Creo que han pasado suficientes años, tres para ser exactos. Necesita hacerse un nombre y generar por sí misma”, declaró a Trome.

Melissa Klug comparte su opinión sobre Pamela López tras su participación en 'La Granja VIP'