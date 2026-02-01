Minsa explica el “método ABCDE” para detectar a tiempo lunares que podrían ser cáncer de piel

Minsa alerta sobre lunares peligrosos ante radiación UV extrema en Perú y explica el método ABCDE para detectar cáncer de piel a tiempo.

Las manchas en la piel que muchos suelen ignorar hoy se han convertido en una señal de alerta nacional. En medio de niveles muy altos y extremos de radiación solar en gran parte del país, el Ministerio de Salud (Minsa) impulsa una campaña preventiva para enseñar a identificar lunares que podrían estar asociados al cáncer de piel.

El llamado cobra especial relevancia este lunes 2 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día del Lunar, jornada clave para reforzar el despistaje temprano y la educación sobre esta enfermedad silenciosa.

El método ABCDE: cómo detectar un lunar sospechoso desde casa

La doctora Essy Maradiegue, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, explicó que la herramienta principal para el autoexamen es el método de asimetría, que forma parte del protocolo ABCDE.

Este sistema evalúa cinco señales de alerta:

Asimetría: una mitad del lunar no coincide con la otra

una mitad del lunar no coincide con la otra Bordes: irregulares o mal definidos

irregulares o mal definidos Color: presencia de varios tonos (café, negro, rojo o verdoso)

presencia de varios tonos (café, negro, rojo o verdoso) Diámetro: mayor a 6 milímetros

mayor a 6 milímetros Evolución: cambios visibles en tamaño, forma o color en menos de seis meses

La especialista advirtió que no todos los casos parten de lunares antiguos: “El cáncer de piel puede desarrollarse tanto en lesiones preexistentes como en piel aparentemente sana”.

Durante febrero, los establecimientos de salud intensificarán campañas de tamizaje, aunque el Minsa recomienda realizar controles preventivos todo el año desde los 18 años.

Radiación UV en niveles extremos y un riesgo que se acumula

El cáncer de piel mantiene una tendencia en aumento en el Perú. En 2022, se diagnosticaron 1.360 nuevos casos de melanoma, con 443 fallecimientos. Para 2024, se reportaron más de 18.500 nuevos casos, principalmente de carcinoma basocelular.

A este escenario se suma la alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que informó índices de radiación ultravioleta entre 8 y 18, considerados muy altos y extremos. En Lima, algunos distritos alcanzan valores de 9 a 13, especialmente entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

El doctor Sebastián Salinas, vocero del Círculo Dermatológico del Perú, advirtió en declaraciones a La República:

“El daño solar es acumulativo y se produce en todo momento en que estamos expuestos al sol sin protección adecuada”.

En la misma línea, la dermatóloga Carmen Prada fue enfática: “Ningún bronceado es saludable si proviene directamente de la radiación o de cámaras de bronceado”.

Autoexamen mensual: señales que no deben ignorarse

Los especialistas recomiendan realizar un autoexamen mensual frente a un espejo grande, observando todo el cuerpo. Además de los criterios ABCDE, se debe prestar atención a:

Costras persistentes

Sangrado espontáneo

Picazón constante

Cambios rápidos de forma o color

Prada fue directa al advertir: “Si hay un lunar que cambia, pica o sangra, hay que ir al dermatólogo. No esperen”.

En el caso del carcinoma basocelular, más frecuente en adultos mayores, la señal más común son heridas que no cicatrizan durante meses:

“El pronóstico es curativo si lo detectamos a tiempo. Pero mientras más pasa el tiempo, el pronóstico empeora”.

Factores de riesgo y una prevención que no llega a todos

El Minsa identifica como principales factores de riesgo la sobreexposición al sol, las quemaduras solares en la infancia, la falta de protector solar, el uso incorrecto del bloqueador y los antecedentes familiares. Las personas de piel clara deben extremar cuidados.

Sin embargo, el acceso a la prevención sigue siendo desigual. En entrevistas recogidas por La República, ciudadanos reconocen una protección tardía: “El cáncer sí es común, porque muchas veces de jóvenes no nos protegemos… Y a veces, cuando ya somos mayores, pues salen los lunares y manchas”.

Otra entrevistada señaló: “Solo me pongo bloqueador, voy cada año al médico”.