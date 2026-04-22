Cyber Wow 2026 día 3 en Alu: las piezas Disney que aún puedes alcanzar antes del jueves

Tercer día del Cyber Wow 2026 . Los bolsos Disney, mochilas Minnie y audífonos que aún quedan en Alu con hasta 45% off antes del cierre del jueves 23.

El Cyber Wow 2026 de Alu entra en su tercer día con un 45% de descuento en productos Disney. Quedan 48 horas para aprovechar precios especiales antes del regreso a tarifas regulares.

El Cyber Wow 2026 de Alu entra en su tercer día con un 45% de descuento en productos Disney. Quedan 48 horas para aprovechar precios especiales antes del regreso a tarifas regulares.

Si estabas esperando señal para entrar al Cyber Wow 2026 de Alu , esta es. Hoy miércoles 22 es el día 3, y mañana jueves 23 a la medianoche se cierra la campaña con los precios regulares de vuelta. Quedan 48 horas reales para llevarte los bolsos Mickey y Lilo & Stitch, las mochilas Minnie y los accesorios Disney que siguen con hasta 45% de descuento.

Tras la reposición del martes, el inventario de piezas Disney volvió a moverse con fuerza. Las que sobrevivieron al lunes y al martes llegan a este miércoles con unidades contadas. Si tenías una pieza marcada desde hace semanas, hoy es la ventana más limpia antes del tramo final.

Bolsos Disney con unidades contadas

El Bolso Mickey Mouse Black & White sigue a S/117 desde S/208, y el Bolso Lilo & Stitch Celeste al mismo precio. Son las piezas de mayor rotación durante toda la campaña: se agotaron el lunes, volvieron el martes, y este miércoles siguen disponibles pero con stock ajustado. Para outfit de oficina, día a día o look casual, son la mejor relación precio-diseño del catálogo.

El Morral Minnie Mouse Rosado continúa fuera del inventario tras agotarse el día 1. Si ese era el pendiente, la alternativa directa es la Mochila Casual Minnie B26 a S/100 desde S/182, que ofrece más capacidad y sigue disponible en este tramo.

Mochilas y accesorios que aún responden

La Mochila Casual Minnie B26 y la Mochila Casual Lilo & Stitch B26 se mantienen a S/100 desde S/182, con unidades limitadas. La línea B26 es la más resistente del catálogo, con tela acolchada en la espalda que se nota cuando la cargas todo el día entre la oficina y la calle. Para uso diario con laptop o con varios compartimentos, ambas mochilas aguantan el ritmo.

Los Audífonos A11 Minnie Rosado mantienen el precio de S/77 desde S/110 con stock más holgado que los bolsos. Inalámbricos, con el diseño de Minnie en el estuche, útiles para llamadas o música casual. El Parlante P60 Mickey Mouse a S/69 desde S/115 también sigue disponible, con batería que dura entre sesiones de trabajo o una tarde completa en casa.

Por qué el miércoles es la ventana más limpia

El lunes concentra el ansia inicial del Cyber. El martes abre con reposición parcial y algo más de aire. El miércoles combina dos cosas: inventario que aún responde en varias referencias y menos saturación en el checkout comparado con lo que viene mañana. Es el día más cómodo para comprar si no querés cerrar a último minuto.

Todos los productos Disney aparecen en la sección Cyber Wow , con filtros por personaje (Mickey, Minnie, Lilo & Stitch) y por tipo de producto. Filtrar por personaje directamente es más rápido que recorrer las tres páginas del catálogo, sobre todo si ya sabés qué pieza vas a llevar.

Cómo cerrar la compra hoy

Alu acepta Yape, Plin, tarjetas y PagoEfectivo. Para Yape y Plin, el pago se confirma en segundos desde el celular sin comisiones extra. Si aún no tienes cuenta creada en la tienda, hacerlo antes del checkout agiliza el proceso porque los datos de envío quedan guardados y el pedido se cierra en menos de un minuto.