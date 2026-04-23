Pamela Franco habla sobre control económico en su relación con Domínguez y afirma que quedó sin ahorros tras la ruptura

Pamela Franco reveló aspectos impactantes sobre cómo el líder de la Gran Orquesta Internacional manejaba por completo sus ingresos , una situación que, según contó, terminó generándole profunda frustración y desencanto al concluir la relación.

Pamela Franco habló de la violencia vicaria que ejerció Domínguez sobre ella. | Composición Wapa

Pamela Franco habló de la violencia vicaria que ejerció Domínguez sobre ella. | Composición Wapa

La historia entre Pamela Franco y Christian Domínguez vuelve a generar titulares, pero esta vez por un tema que va más allá del romance: el manejo del dinero durante su relación. La cantante decidió contar su versión en televisión y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Pamela Franco revela cómo se manejaba su dinero con Christian Domínguez

En una entrevista con Andrea Llosa, la artista expuso detalles sobre la dinámica económica que mantuvo con el líder de la Gran Orquesta Internacional mientras convivían. Según explicó, ella retomó su trabajo tras convertirse en madre, pero no tenía control directo sobre lo que ganaba.

“Yo trabajaba con una marca y todo mi dinero él lo cobraba todo y lo administraba; nunca vi ni 10 céntimos”, afirmó.

Franco relató que, en un inicio, aceptó este acuerdo bajo la idea de construir un proyecto en común, donde sus ingresos cubrirían los gastos diarios y los de Domínguez serían destinados a un objetivo mayor.

“Le di esa potestad para comprarnos una casa y lo que ganaba yo lo ponía para los gastos y él para la casa, casa que nunca hubo”, sostuvo.

Dependencia económica y malestar en la relación

Con el paso del tiempo, la situación comenzó a incomodarla. La cantante confesó que incluso debía pedir dinero para cubrir gastos básicos, lo que terminó afectando su tranquilidad.

“Yo quería movilizarme para un lugar y le tenía que llamar para que me yapee, luego eso me empezó a fastidiar”, recordó.

Este escenario, según explicó, generó una sensación de dependencia que terminó por desgastar la relación.

El final y una frase que la marcó

La ruptura llegó en enero de 2024, en medio del escándalo conocido como el ‘auto-rana’. Sin embargo, más allá del quiebre sentimental, lo que más impactó a Franco fue la respuesta que recibió cuando pidió recuperar su dinero.

“Me dijo: ‘No tienes ni un sol’, delante de mi hermano”, reveló.

La cantante insistió en que nunca vio resultados del supuesto proyecto en común. “Casa que nunca hubo y que cuando terminó conmigo… me dijo ‘no tienes ni un sol’”, reiteró.

La cantante tiene como prioridad su rol como madre y profesional

Pamela Franco también explicó que su enfoque cambió completamente tras el nacimiento de su hija, a quien describe como su prioridad absoluta, especialmente luego de conocer su diagnóstico.

“Yo estaba completamente enfocada en mi hija”, expresó, dejando en claro que su rol como madre redefinió sus decisiones personales y emocionales.

Silencio de Domínguez en medio de la polémica

Hasta el momento, Christian Domínguez no ha respondido directamente a estas declaraciones. El cantante ha optado por mantener un perfil bajo, señalando en otras oportunidades que prefiere no alimentar la controversia.