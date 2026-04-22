Andrea San Martín PRESUME su nueva camioneta junto a sus hijas tras su éxito como EMPRESARIA

Andrea San Martín PRESUME su nueva camioneta junto a sus hijas tras su éxito como EMPRESARIAÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer Andrea San Martín, reconocida por su paso en realities, acaba de adquirir una nueva camioneta, un logro significativo que ha celebrado junto a sus hijas. La conocida ‘Ojiverde’ explicó que decidió cambiar su anterior auto por uno más grande y cómodo, diseñado para disfrutarlo en familia.
“Un regalo de mí para mí. Hoy, compartir este momento con mis hijas lo hace aún más especial”, comentó emocionada. La influencer estuvo acompañada de sus hijas, resultado de sus relaciones con Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez. “Este es un logro compartido con ellas”, añadió.
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Andrea San Martín y la emoción de compartir su camioneta con sus hijas
San Martín mostró cómo sorprendió a sus hijas con el nuevo vehículo. Las menores desconocían la compra y manifestaron gran entusiasmo al ver el auto. La ‘Ojiverde’ destacó que este logro era un objetivo de largo plazo que logró cumplir este año.
“Mis hijas no tenían idea, fue una grata sorpresa que quería compartir únicamente con ellas... estoy feliz de compartir este obsequio conmigo misma y con ustedes”, expresó. Además, mencionó que el vehículo tiene tres filas de asientos, facilitando los planes familiares y los momentos con sus hijas y amistades.
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¿A qué se dedica Andrea San Martín tras dejar los realities?
Después de su paso por programas como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, San Martín centró sus esfuerzos en el ámbito digital, estableciéndose como influencer y creadora de contenido. Dirige su marca personal principalmente en Instagram, bajo el usuario @mama.porpartidadoble, donde aborda temas de su vida diaria y maternidad.
A parte de su labor en redes, San Martín tiene un estudio de maquillaje inaugurado a principios de 2023 en San Isidro. Sigue activa en redes, promocionando marcas, negocios y compartiendo consejos sobre la crianza.