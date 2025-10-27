Wapa.pe
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

Manuel Donayre y Maritza Rodríguez: dos leyendas vivas en el Día de la Canción criolla

Esta celebración del día de la Canción Criolla, Manuel Donayre y Maritza Rodríguez, juntos en el Teatro Peruano Japonés.

    Próximos a la celebración del día de la Canción Criolla, Manuel Donayre y Maritza Rodríguez, dos de las figuras con larga trayectoria y representativas del género musical, se reunieron para confirmar que estarán este 31 de Octubre en el concierto por los 65 años de vida artística del “Diamante negro” en el teatro Peruano Japonés.

    Maritza Rodríguez , la popular “Princesita de la Canción Criolla” con 67 años de carrera musical y con temas como “Cautivo de amor”, “Ilusión perdida', 'La perla del Chira', 'Del norte vengo', entre otros se mantiene vigente, participando de eventos y también dedicada a la docencia, inculcando a las nuevas generaciones el amor por lo nuestro.

    “Siempre tratando de dar las pautas, pero sobre todo recomendando a los nuevos valores, aquellos jóvenes y señoritas que quieren cantar música peruana, que busquen un propio estilo. Que cuiden la voz pero también la interpretación. No hay nada como tener un sello propio que te diferencie de los demás”, advierte la cantante de origen Trujillano que no dudo en dar este abrazo musical a Donayre. Razones no le faltan, pues ambos se conocen desde que iniciaron sus respectivas carreras.

    Donayre de aniversario

    Recién llegado de Indiana, estado americano en la que reside desde hace muchos años, Manuel Donayre no duda en reconocer que es un honor para él tener a Maritza Rodríguez en su concierto del 31 de octubre.

    “Somos casi contemporáneos con Maritza. Nos conocimos apenas cuando éramos niños y ya estábamos en los quehaceres del arte. Ella impuso un estilo diferente a otras grandes de ese momento y me alegra mucho que pueda estar acompañándome en esta noche tan especial, una celebración por partida doble: mis 65 años de trabajo y el Día de la Canción Criolla”.

    Ambos artistas, tanto Maritza como Manuel, tienen un estilo singular, sus voces, las introducciones en sus canciones están marcadas haciendo que el público los identifique inmediatamente. Entradas en Ticketmaster.

