Ana contra la muerte: obra se estrenará en el CCPUCP

La de obra de teatro es de Gabriel Calderón, dirigida por Carla Valdivia, empieza la temporada del 23 de octubre al 30 de noviembre.

El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú presenta “Ana contra la muerte”, escrita por el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón y dirigida por Carla Valdivia. Con las actuaciones de Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén, esta obra teatral es una tragedia contemporánea profundamente conmovedora que parte de una historia íntima —una madre que se niega a aceptar la muerte de su hijo enfermo— para desplegar una poderosa reflexión cultural y política.

La obra es una crítica a la desigualdad estructural, donde los más vulnerables no acceden a salud ni a una vida digna. A través de un lenguaje cargado de simbolismo y elementos rituales, Calderón transforma el dolor individual en un grito colectivo, haciendo del teatro un espacio donde lo íntimo y lo político se entrelazan de forma poderosa y conmovedora.

El público tendrá oportunidad de ver la obra del 23 de octubre al 30 de noviembre en el Teatro del Centro Cultural PUCP, ubicado en Av. Camino Real 1075, San Isidro.

Las entradas ya están a la venta en ccpucpencasa.com y en la boletería del CCPUCP de lunes a domingo de 3:00 a 9:00 p.m.

SOBRE LA OBRA

Sinopsis

“Ana contra la muerte" trata sobre una madre y todas las cosas que debe atravesar para salvar la vida de su hijo que tiene cáncer. Ana no puede costear los tratamientos que requiere, por lo que hará lo impensable para salvarlo de la muerte. El autor nos presenta una historia trágica cargada de amor donde se cuestiona el sentido de la vida y la muerte, la arbitrariedad de la justicia, las consecuencias de las diferencias sociales y los límites del amor maternal.