Mayra Couto no dudó en lanzarse contra Maju Mantilla en medio del escándalo de supuesta infidelidad con el actor colombiano.

Mayra Couto no dudó en pronunciarse sobre el desempeño actoral de Maju Mantilla. Durante su participación en el programa ‘Préndete’, la reconocida actriz de Al Fondo Hay Sitio abordó el tema de los límites entre la ficción y la realidad dentro de las producciones televisivas.

Su comentario surgió a raíz de las escenas protagonizadas por Maju Mantilla y el actor colombiano George Slebi en una reciente producción, las cuales generaron debate por la aparente conexión emocional que trascendió la pantalla, despertando cuestionamientos sobre la preparación de los actores.

“Eso pasa cuando no estudias actuación, porque te enseñan que los besos en la televisión no son reales. En la tele estás pendiente de la luz, de que te están mirando”, afirmó Mayra Couto.

La actriz, conocida por su trabajo en diversas producciones nacionales, destacó la relevancia de la formación profesional para manejar este tipo de situaciones sin involucrar sentimientos personales. Además, compartió cómo establece una separación clara entre su vida privada y su trabajo en pantalla: “A mi novio le he dicho ‘a ti te beso así, en la tele no son de verdad’. Hay que ordenar las cosas”, insistió Couto durante la entrevista.

¿Qué ocurrió entre Maju Mantilla y George Slebi?

Maju Mantilla, ex Miss Mundo 2004 y consolidada conductora y actriz, fue objeto de especulaciones cuando la relación de su personaje con George Slebi pareció traspasar la ficción.

El caso tomó mayor notoriedad tras la difusión de un audio en Magaly TV La Firme, en el que Gustavo Salcedo, esposo de la conductora, narró detalles sobre su vida conyugal ante los rumores de un posible affaire entre Mantilla y el productor Christian Rodríguez.

En la grabación, Salcedo relató el momento en que descubrió una situación que puso en entredicho la estabilidad de su matrimonio de más de 13 años: “Yo descubro a Maju el 9 de julio del 2023, el día antes de su cumpleaños. Cuando la descubro, Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar”, contó en declaraciones difundidas por el programa.