KIMBA FÁ presenta “EMVRA”: La fuerza de la mujer en escena

El show se realizará en el Auditorio Mario Vargas Llosa el 06 y 07 de noviembre. 

    “EMVRA” no es una historia de dolor, sino una celebración del poder creador de la mujer.
    El arte tiene el poder de transformar. Y este noviembre, el escenario del Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú será testigo de una explosión de ritmo, energía y poder femenino con “EMVRA”, el más reciente espectáculo de la reconocida agrupación artística KIMBA FÁ.

    “EMVRA” no es una historia de dolor, sino una celebración del poder creador de la mujer. Es una afirmación de su fuerza, su voz y su capacidad de transformar la realidad a través del arte. En escena, 20 mujeres danzan, cantan, zapatean y golpean los tambores de la memoria con un lenguaje escénico vibrante que une el teatro, la danza afroperuana y la percusión corporal.

    Inspirado en las raíces afroperuanas y mestizas, el espectáculo propone una experiencia sensorial donde la música, el movimiento y la palabra se entrelazan para celebrar la resiliencia, la alegría y la sabiduría femenina. “EMVRA” combina géneros afroperuanos, andinos, aimaras y criollos, creando una atmósfera intensa, ritual y profundamente contemporánea.

    El elenco —integrado por 20 artistas en escena— despliega toda su potencia interpretativa para recordarnos que el cuerpo femenino no solo resiste: crea, lidera y transforma. Durante las funciones, el público podrá disfrutar también de la participación especial de destacadas voces, entre ellas Charo Goyoneche, intérprete principal del elenco.

    Con una puesta en escena llena de ritmo, color y emoción, “EMVRA” invita al espectador a vivir una experiencia teatral que celebra la identidad, la libertad y la fuerza colectiva de las mujeres a través del arte.

    Funciones:
    - Auditorio Mario Vargas Llosa – Biblioteca Nacional del Perú
    - JUEVES 06 y VIERNES 07 de noviembre
    - 8:00 p.m.
    - Entradas a la venta en Teleticket.

    “EMVRA” es más que un espectáculo: es una invocación. Un latido común que une a las mujeres del ayer y del hoy en un mismo pulso de libertad. No te pierdas esta experiencia poderosa y transformadora. Ven a sentir el ritmo, la fuerza y el espíritu de KIMBA FÁ.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;