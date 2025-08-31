“Los Caracoles Suicidas” celebran 10 años dedicados a la música country

La banda de música ofrecerán un único y espectacular concierto el 24 de setiembre en el teatro de la Biblioteca Nacional de San Borja.

Luego viajarán a Argentina para participar en el San Pedro Country Music Festival, el evento de música country más importante de Latinoamérica.

“Los Caracoles Suicidas”, banda peruana de música country rock, celebrarán su décimo aniversario el miércoles 24 de setiembre del 2025 con un único concierto en el teatro auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El show repasará las principales composiciones de la agrupación y contará con la presencia de artistas invitados como Pelo D'Ambrosio, Pipe Villarán e invitados sorpresas.

Un día después, el grupo musical viajará a Argentina para participar en el San Pedro Country Music Festival, el evento de música country más importante de Latinoamérica, que se realizará del 27 al 29 de setiembre y espera reunir a más de 50 mil asistentes. Será la segunda vez que “Los Caracoles Suicidas” representen al Perú en este certamen, tras su primera presentación en 2016.

Actualmente, “Los Caracoles Suicidas” son: Enrique Tataje (voz), Luis de la Lama (bajo y coros), Luis Gonzales (guitarra eléctrica y coros), Diego Silva (guitarra acústica) e Iván Mindreau (batería).

Formado en 2014, el conjunto musical inició grabando de manera independiente canciones como “El cobarde” y “Voy”, que más tarde formarían parte de su primer disco lanzado en 2015. Desde entonces, han editado siete producciones discográficas y han participado en escenarios nacionales e internacionales, incluyendo el Oxapampa Country Fest, el Festival Country de Nazaré Paulista en Brasil y el Mendoza Country Fest en Argentina.

En 2018, “Los Caracoles Suicidas” recibieron la Gaviota Internacional de México, reconocimiento a su trayectoria otorgado por la Academia de Premios Latinoamericanos – ACAPRELA. Su trabajo los ha posicionado como una de las agrupaciones más activas del género en la región, consolidándose como la banda peruana con mayor proyección en el circuito country latinoamericano.