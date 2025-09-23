¡No lo tires! Estos electrodomésticos de casa contienen oro de 22 quilates que vale una fortunaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Muchos electrodomésticos que usamos a diario contienen oro de 22 quilates en sus componentes, un metal esencial para su funcionamiento. Sin embargo, al desechar estos dispositivos, también se pierde este valioso recurso que podría ser reutilizado.
Para enfrentar este desafío, investigadores del ETH Zurich crearon un innovador proceso que permite recuperar metales preciosos de aparatos electrónicos en desuso. Utilizando sustancias propias de la industria alimentaria, esta técnica sostenible y rentable extrae oro sin químicos agresivos, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo el reciclaje responsable de materiales valiosos.
LEER MÁS: ¡Adiós al huevo! Este alimento rico en folatos y proteína es ideal todo el día, pero pocos lo saben
El reto de los residuos electrónicos
Los residuos electrónicos incluyen teléfonos, computadoras y diversos electrodomésticos, y actualmente representan uno de los tipos de desechos que más rápido crecen a nivel global. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2021 se generaron aproximadamente 57.4 millones de toneladas de estos desechos.
Este tipo de residuos no solo supone un desafío para su manejo, sino que también implica una pérdida significativa de recursos, dado que muchos contienen metales valiosos como oro, plata y paladio. Aunque se busca reciclarlos, los métodos tradicionales de extracción suelen recurrir a prácticas mineras altamente contaminantes.
Método innovador para extraer oro de desechos electrónicos
No obstante, un grupo de científicos desarrolló un material usando fibrillas proteicas extraídas de subproductos lácteos, como los residuos que quedan tras la elaboración de queso. Esta innovación brinda una alternativa sostenible, capaz de convertir la creciente basura electrónica en una fuente valiosa de materiales reciclables.
El método se basa en esponjas formadas por nanofibrillas proteicas. A través de la desnaturalización de las proteínas en condiciones ácidas y a altas temperaturas, se obtiene una suspensión que se transforma en esponja, capaz de captar los iones de oro presentes en las placas base de las computadoras.
Electrodomésticos y dispositivos con oro en su interior
Varios electrodomésticos y dispositivos electrónicos que se encuentran en cualquier hogar pueden contener oro en pequeñas cantidades. Algunos de ellos son:
- Televisores y pantallas LCD/LED
- Computadoras y laptops
- Teléfonos móviles
- Cámaras digitales
- Impresoras
- Reproductores de DVD y Blu-ray
- Microondas
- Aires acondicionados
Cuál es el procedimiento para la extracción de oro
- Recolección de residuos proteicos: se inicia con restos de la producción de queso, ricos en proteínas, que servirán para crear esponjas de fibrillas proteicas.
- Creación de esponjas proteicas: los residuos se transforman en nanofibrillas capaces de atraer y capturar el oro de componentes electrónicos.
- Tratamiento de placas base: las placas de computadoras antiguas se exponen a ácido y calor, disolviendo los metales preciosos en iones.
- Captura de oro: las esponjas absorben los iones de oro de la solución ácida.
- Reducción a escamas: los iones se convierten en escamas de oro puro al calentar las esponjas.
- Formación de pepita de oro: las escamas se funden en una pepita con hasta 91% de pureza, con alto valor económico.