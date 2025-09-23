El aumento de desechos electrónicos amenaza el ambiente y la salud; este electrodoméstico común esconde oro de 22 quilates que no debes tirar.

Muchos electrodomésticos que usamos a diario contienen oro de 22 quilates en sus componentes, un metal esencial para su funcionamiento. Sin embargo, al desechar estos dispositivos, también se pierde este valioso recurso que podría ser reutilizado.

Para enfrentar este desafío, investigadores del ETH Zurich crearon un innovador proceso que permite recuperar metales preciosos de aparatos electrónicos en desuso. Utilizando sustancias propias de la industria alimentaria, esta técnica sostenible y rentable extrae oro sin químicos agresivos, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo el reciclaje responsable de materiales valiosos.

El reto de los residuos electrónicos

Los residuos electrónicos incluyen teléfonos, computadoras y diversos electrodomésticos, y actualmente representan uno de los tipos de desechos que más rápido crecen a nivel global. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2021 se generaron aproximadamente 57.4 millones de toneladas de estos desechos.

Este tipo de residuos no solo supone un desafío para su manejo, sino que también implica una pérdida significativa de recursos, dado que muchos contienen metales valiosos como oro, plata y paladio. Aunque se busca reciclarlos, los métodos tradicionales de extracción suelen recurrir a prácticas mineras altamente contaminantes.

Método innovador para extraer oro de desechos electrónicos

No obstante, un grupo de científicos desarrolló un material usando fibrillas proteicas extraídas de subproductos lácteos, como los residuos que quedan tras la elaboración de queso. Esta innovación brinda una alternativa sostenible, capaz de convertir la creciente basura electrónica en una fuente valiosa de materiales reciclables.

El método se basa en esponjas formadas por nanofibrillas proteicas. A través de la desnaturalización de las proteínas en condiciones ácidas y a altas temperaturas, se obtiene una suspensión que se transforma en esponja, capaz de captar los iones de oro presentes en las placas base de las computadoras.

Electrodomésticos y dispositivos con oro en su interior

Varios electrodomésticos y dispositivos electrónicos que se encuentran en cualquier hogar pueden contener oro en pequeñas cantidades. Algunos de ellos son:

Televisores y pantallas LCD/LED

Computadoras y laptops

Teléfonos móviles

Cámaras digitales

Impresoras

Reproductores de DVD y Blu-ray

Microondas

Aires acondicionados

Cuál es el procedimiento para la extracción de oro