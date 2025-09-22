Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

¡Adiós al huevo! Este alimento rico en folatos y proteína es ideal todo el día, pero pocos lo saben

Conoce los beneficios de este superalimento, rico en folatos y proteína, y descubre cuánta proteína aporta cada 100 g.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Adiós al huevo! Este alimento rico en folatos y proteína es ideal todo el día, pero pocos lo saben
    El alimento con folatos que tiene dos veces más proteína | Composición Wapa
    ¡Adiós al huevo! Este alimento rico en folatos y proteína es ideal todo el día, pero pocos lo saben

    Dentro del mundo de los superalimentos, algunos destacan por su alto valor nutricional y beneficios para la salud. Uno de origen asiático sobresale por aportar el doble de proteína que el huevo y ser rico en folatos. Además, es un snack práctico y saludable, perfecto para cualquier momento del día, ideal para quienes buscan nutrición sin complicaciones.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¿Cuál es el mejor postre peruano? Ni el arroz con leche ni la mazamorra morada: Este sería el escogido por Taste Atlas

    Se despide el huevo: el alimento con folatos que ofrece el doble de proteína

    Las almendras son un fruto seco originario del almendro, cultivado inicialmente en Asia y luego extendido por todo el mundo. Este alimento destaca por su gran contenido de nutrientes beneficiosos, entre ellos proteínas, ácidos grasos monoinsaturados e insaturados, fibra, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, potasio, vitamina E, riboflavina, tiamina, niacina y folatos, según la Fundación Española de Nutrición (FEN).

    Su contenido de proteínas es especialmente notable. La Clínica Universidad de Navarra indica que las proteínas son esenciales, ya que forman parte de todos los tejidos y participan en funciones vitales como la producción de enzimas y la respuesta inmunológica. Mientras que 100 g de huevo aportan 13 g de proteína, las almendras casi duplican esta cantidad con 21 g en la misma porción.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LER: ALERTA SANITARIA | Ordenan retiro urgente del queso más vendido tras comprobar que su venta es ilegal

    Beneficios de este alimento rico en folatos y proteínas

    Los especialistas en nutrición recomiendan incluir almendras de manera habitual por sus múltiples beneficios para la salud. Gracias a su contenido de calcio, son aliadas naturales para fortalecer los huesos, y sus grasas saludables ayudan a reducir el colesterol LDL, protegiendo el corazón.

    Además, aportan gran cantidad de fibra, favoreciendo la sensación de saciedad, regulando el tránsito intestinal y previniendo el estreñimiento. Son ricas en folatos, una vitamina B esencial para la producción de material genético y la división celular, y poseen propiedades antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo.

    Cómo incorporarlas a la dieta

    Las almendras son versátiles y fáciles de incluir en la alimentación diaria, aportando sabor y textura a múltiples preparaciones:

    • Como snack entre comidas
    • Añadidas a desayunos con yogurt y frutas
    • Como topping en postres
    • Tostadas sobre ensaladas verdes
    • En sus derivados, como leche o crema de almendras

    Aunque son muy saludables, se recomienda consumirlas con moderación: la porción ideal es de 30 g diarios, equivalentes a 20-30 almendras.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Adiós al huevo! Este alimento rico en folatos y proteína es ideal todo el día, pero pocos lo saben
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿Gastón Acurio reveló la receta secreta de la crema volteada de Astrid?

    ¡Adiós al huevo! Este alimento rico en folatos y proteína es ideal todo el día, pero pocos lo saben

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    Cartas a mi hermana menor: "Yo siempre te cuidaré y protegeré de todo mal"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;