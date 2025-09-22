Conoce los beneficios de este superalimento, rico en folatos y proteína , y descubre cuánta proteína aporta cada 100 g.

Dentro del mundo de los superalimentos, algunos destacan por su alto valor nutricional y beneficios para la salud. Uno de origen asiático sobresale por aportar el doble de proteína que el huevo y ser rico en folatos. Además, es un snack práctico y saludable, perfecto para cualquier momento del día, ideal para quienes buscan nutrición sin complicaciones.

Se despide el huevo: el alimento con folatos que ofrece el doble de proteína

Las almendras son un fruto seco originario del almendro, cultivado inicialmente en Asia y luego extendido por todo el mundo. Este alimento destaca por su gran contenido de nutrientes beneficiosos, entre ellos proteínas, ácidos grasos monoinsaturados e insaturados, fibra, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, potasio, vitamina E, riboflavina, tiamina, niacina y folatos, según la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Su contenido de proteínas es especialmente notable. La Clínica Universidad de Navarra indica que las proteínas son esenciales, ya que forman parte de todos los tejidos y participan en funciones vitales como la producción de enzimas y la respuesta inmunológica. Mientras que 100 g de huevo aportan 13 g de proteína, las almendras casi duplican esta cantidad con 21 g en la misma porción.

Beneficios de este alimento rico en folatos y proteínas

Los especialistas en nutrición recomiendan incluir almendras de manera habitual por sus múltiples beneficios para la salud. Gracias a su contenido de calcio, son aliadas naturales para fortalecer los huesos, y sus grasas saludables ayudan a reducir el colesterol LDL, protegiendo el corazón.

Además, aportan gran cantidad de fibra, favoreciendo la sensación de saciedad, regulando el tránsito intestinal y previniendo el estreñimiento. Son ricas en folatos, una vitamina B esencial para la producción de material genético y la división celular, y poseen propiedades antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo.

Cómo incorporarlas a la dieta

Las almendras son versátiles y fáciles de incluir en la alimentación diaria, aportando sabor y textura a múltiples preparaciones:

Como snack entre comidas

Añadidas a desayunos con yogurt y frutas

Como topping en postres

Tostadas sobre ensaladas verdes

En sus derivados, como leche o crema de almendras