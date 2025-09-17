Taste Atlas ha publicado su lista de los mejores postres peruanos, sorprendiendo al dejar fuera a clásicos como el arroz con leche y los picarones del primer lugar.

Taste Atlas ha revelado su lista actualizada de los mejores postres peruanos y el resultado ha dejado con la boca abierta a más de uno. La elección rompió con la idea de que los favoritos de siempre encabezarían el ranking. Ni el arroz con leche ni los picarones se llevaron el primer lugar, sino otro postre que está ganando protagonismo en el país. Descubre aquí cuál es y por qué se ganó el título.

¿Cuál es el mejor postre peruano? Taste Atlas lo revela

La cocina peruana sigue dando de qué hablar en el panorama internacional, y esta vez el reconocimiento llega por el lado más dulce. La reconocida plataforma Taste Atlas puso la mirada en los postres típicos del país y elaboró un ranking que ha dejado sorprendidos a más de uno.

La lista no solo evaluó los sabores tradicionales, sino que también rompió con las expectativas al dejar fuera de la cima a clásicos como el arroz con leche, la mazamorra morada o los picarones. Para sorpresa de muchos, el primer lugar fue para la cremolada, a la que se le otorgó una calificación de 4,6 sobre 5 en su lista completa.

Según detalla el portal, este postre es valorado por su frescura y por ser un favorito en distintas regiones del Perú. Su preparación es simple pero irresistible: combina pulpa de fruta, agua y azúcar, logrando una textura helada perfecta para los días de calor.

Además, Taste Atlas resalta que su versatilidad es una de sus mayores fortalezas, ya que puede elaborarse con diferentes frutas dependiendo de la temporada, manteniéndose vigente y conquistando paladares durante todo el año.

¿Qué otros postres peruanos destacan en el ranking de Taste Atlas?

En el ranking elaborado por Taste Atlas, el queso helado arequipeño se quedó con el segundo lugar, obteniendo un puntaje de 4,3 sobre 5. Este postre, uno de los más representativos del sur del país, se caracteriza por su preparación artesanal y su inconfundible sabor a especias.

“Generalmente se prepara con leche entera, leche evaporada, canela, clavo de olor, coco rallado, azúcar y yemas de huevo. Ambos tipos de leche se cuecen a fuego lento con canela, clavo de olor, coco y azúcar”, detalla la plataforma gastronómica.

El proceso continúa de manera cuidadosa: “Se retira la sartén del fuego, se añaden las yemas de huevo una a una y se vuelve a poner al fuego y se cuece a fuego lento durante unos minutos. Se cuela la mezcla para retirar las especias y se guarda en el congelador hasta que se congele”, añade la descripción.