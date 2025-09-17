Wapa.pe
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

Alzheimer: 7 síntomas silenciosos que muchos ignoran hasta ser demasiado tarde

El Minsa señala que identificar el Alzheimer de manera temprana puede marcar un cambio crucial en la calidad de vida de los pacientes.

    Alzheimer: 7 síntomas silenciosos que muchos ignoran hasta ser demasiado tarde
    7 síntomas silenciosos que muchos ignoran hasta ser demasiado tarde | Andina/Referencial
    Alzheimer: 7 síntomas silenciosos que muchos ignoran hasta ser demasiado tarde

    En lo que va del 2025, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado 13,067 diagnósticos de alzheimer en todo el país. Esta enfermedad neurodegenerativa impacta sobre todo a los adultos mayores y puede ser identificada desde sus primeras señales.

    De ese total, 8,285 casos corresponden a mujeres y 4,782 a hombres.

    wapa.pe

    Detectar el alzheimer a tiempo resulta clave para acceder a terapias que contribuyan a mejorar la calidad de vida, planificar aspectos legales y financieros, contar con apoyo del entorno familiar y comunitario, así como descartar otros trastornos tratables que generan síntomas similares.

    Un diagnóstico temprano también brinda la oportunidad de compartir más tiempo con los seres queridos y participar activamente en decisiones sobre los cuidados a seguir.

    Estos son algunos signos de alerta que podrían indicar el inicio de alzheimer:

    1. Olvidos recurrentes que interfieren en la rutina diaria (como citas, conversaciones o nombres).
    2. Dificultad para expresarse al no recordar palabras habituales o repetir frases.
    3. Desorientación en lugares conocidos, incluso dentro del propio hogar o vecindario.
    4. Cambios bruscos en el estado de ánimo o la personalidad, como irritabilidad, tristeza o aislamiento.
    5. Problemas para llevar a cabo actividades comunes, como cocinar, manejar dinero o usar transporte.
    6. Pérdida de objetos y problemas para ubicarlos.
    7. Confusión respecto al tiempo, como desconocer la fecha o la estación del año.

    El Minsa exhorta a las familias a prestar atención a variaciones en la memoria y comportamiento de sus seres queridos, y acudir al centro de salud mental más cercano para recibir una evaluación.

    “Queremos que sepan que no están solos, nuestros profesionales están preparados para acompañar a cada paciente y a su entorno en este proceso”, señaló July Caballero Peralta, directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental del Minsa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alzheimer: 7 síntomas silenciosos que muchos ignoran hasta ser demasiado tarde
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;