Las bacterias se encuentran en todos los lugares y, aunque forman parte de nuestra vida cotidiana, una correcta higiene es clave para reducir riesgos de salud. Sin embargo, recientes investigaciones demostraron que incluso la ropa interior aparentemente limpia conserva una sorprendente cantidad de microorganismos. De acuerdo con el Good Housekeeping Institute, una prenda íntima recién lavada puede albergar hasta 10.000 bacterias vivas. Aunque esta cifra pueda generar alarma, no siempre significa un peligro real, ya que nuestra propia piel y flora bacteriana natural también participan en esta “contaminación”.

La doctora Maite Muniesa, especialista en microbiología de la Universidad de Barcelona, señala que “no hay que preocuparse demasiado, ya que nuestro sistema inmunológico está diseñado para protegernos de la mayoría de los microorganismos”. Aun así, algunos estudios han encontrado que en la ropa interior mal lavada pueden hallarse bacterias como la salmonela o incluso restos de virus de hepatitis, lo que evidencia la importancia de un adecuado proceso de limpieza.

Cómo eliminar las bacterias de la ropa interior: métodos infalibles

1. Lavá con jabón líquido

El uso de detergente líquido es más eficaz que otros jabones para acabar con los gérmenes. Añadir un desinfectante especial puede potenciar la higiene, aunque siempre debe enjuagarse muy bien para evitar irritaciones en la piel.

2. Usá la plancha para eliminar bacterias

Pocas personas lo saben, pero el calor de la plancha, que llega a más de 100 grados, puede destruir prácticamente todas las bacterias que resistan al lavado.

3. Secá tu ropa al sol

Los rayos ultravioleta del sol poseen un efecto antimicrobiano que ayuda a eliminar microorganismos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la exposición al aire libre también puede introducir nuevas bacterias, por lo que es recomendable guardar las prendas una vez estén secas.

¿Es peligroso que la ropa interior tenga bacterias?

Aunque pueda sonar alarmante, la presencia de bacterias en la ropa íntima no siempre representa un riesgo. Lo esencial es mantener hábitos de higiene personal y evitar compartir este tipo de prendas.

El organismo humano está preparado para convivir con múltiples microorganismos, pero un lavado correcto de la ropa interior disminuye posibles problemas.

Recomendaciones para evitar bacterias en la ropa interior

Lavá las prendas después de cada uso.

Usá agua caliente cuando sea posible.

Planchá o secá al sol para una desinfección más completa.