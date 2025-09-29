¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos concentrados hoy en día? La neurociencia explica el por qué

¿Te cuesta concentrarte? Descubre por qué tu cerebro está perdiendo enfoque y cómo puedes mejorar tu capacidad de concentración con estos 3 sencillos trucos recomendados por la neurocientífica Loren.

En la era digital actual, se ha vuelto común sentir que nuestra capacidad para concentrarnos se reduce a medida que nos enfrentamos a un bombardeo constante de estímulos. A lo largo de los años, las personas solían ser capaces de enfocarse en una tarea durante horas, pero hoy parece casi imposible pasar más de unos minutos sin distraernos.

Loren, experta en neurociencia y comportamiento del consumidor, aborda este fenómeno en un reciente video de TikTok, señalando que "el problema no es falta de disciplina, sino neurociencia". Según Loren, la atención humana se asemeja a un foco, y "tu cerebro decide en qué concentrarse". Sin embargo, el enfoque humano es limitado y solo puede concentrarse en una cosa a la vez.

¿Por qué nos desconcentramos tan fácilmente?

La explicación radica en cómo funciona el sistema de recompensas en el cerebro. "El cerebro ama la novedad", dice Loren. Cada vez que recibimos una notificación en nuestro teléfono, el cerebro libera dopamina, y el foco de atención se desplaza hacia esa nueva fuente de estímulo. Este constante cambio en el foco es lo que causa que perdamos la concentración fácilmente.

Cómo volver a concentrarse: tres trucos que realmente funcionan

Aunque la tecnología nos distrae constantemente, Loren comparte tres estrategias simples para recuperar nuestra concentración:

Usa bloques de tiempo: "Trabaja en bloques de 20 a 25 minutos y concéntrate solo en esa tarea", recomienda Loren. Este enfoque, conocido como la técnica Pomodoro, ha demostrado ser eficaz para mantener el enfoque, especialmente en actividades que requieren concentración durante largos períodos.

Elimina las distracciones: Mientras trabajas en una tarea, asegúrate de alejar el móvil de tu vista. "Quita de tu vista lo que te distrae", aconseja Loren. Al mantener las distracciones fuera del alcance, será más fácil centrarse en lo que realmente importa.

Recompensas para reforzar la concentración: Después de completar una tarea o un bloque de trabajo, date una pequeña recompensa. "Puede ser algo tan simple como un snack o escuchar tu canción favorita", sugiere Loren. Este sistema de recompensas ayuda a entrenar tu atención y a mantenerla durante más tiempo.

Fortalece tu capacidad de concentración con estos sencillos hábitos