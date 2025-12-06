Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

Melissa Paredes y Anthony Aranda anuncian la llegada de un nuevo integrante a la familia: "Bienvenido..."

La familia Aranda Paredes sorprendió al anunciar la llegada de un nuevo integrante que se une a Melissa, Anthony y la hija de la modelo. Conoce aquí todos los detalles.

    Melissa Paredes y Anthony Aranda anuncian la llegada de un nuevo integrante a la familia: "Bienvenido..."
    Melissa Paredes y Anthony Aranda anuncian la llegada de un nuevo integrante a la familia.
    Melissa Paredes y Anthony Aranda anuncian la llegada de un nuevo integrante a la familia: "Bienvenido..."

    La familia conformada por Melissa Paredes y Anthony Aranda volvió a sorprender a sus seguidores al revelar un importante paso en su relación: la mudanza a una moderna y lujosa mansión con piscina. Sin embargo, la noticia no quedó ahí. Con un emotivo mensaje, la pareja anunció la llegada de un nuevo integrante a su hogar, generando ternura y emoción entre sus fans, quienes celebraron este nuevo capítulo familiar.

    wapa.pe

    Melissa Paredes y Anthony Aranda presentan al nuevo integrante de la familia

    A través de su cuenta oficial de TikTok, Anthony Aranda publicó un video inesperado en el que mostró la sorpresa que le preparó a la actriz peruana. Aunque al principio ella no se mostró muy contenta con el obsequio, finalmente Melissa Paredes terminó recibiendo con cariño al nuevo miembro del hogar: una mascota.

    "Sorpresa para mamá. Me quería matar, pero no se resistió a esa bella carita", escribió el bailarín en el clip, añadiendo en la descripción más detalles sobre su nuevo amigo de cuatro patas. "Bienvenido a la familia LUCKY", agregó.

    En redes sociales, los usuarios no tardaron en comentar: "Parece que vas a dormir con el perro en el jardín jajaja", "Qué lindo es Anthony con la hija de Melissa, ese es el tipo de conexión o amistad", "Ella sabe lo difícil de criar un perro, por eso no se emociona jajajaja", "La complicidad de Anthony y Mía es única", fueron algunas de las reacciones.

    wapa.pe

    Melissa Paredes y la medida que tomará si Aranda la engaña

    Durante una edición del podcast “Edson pa’ que más”, Melissa Paredes se vio en una situación incómoda tras una pregunta que captó toda la atención: “¿Perdonarías una infidelidad?”. Con total calma, la actriz respondió sin dudar: “Ahora no”, dejando en claro que no estaría dispuesta a aceptar una traición en su relación actual con Anthony Aranda.

    Su declaración sorprendió a Edson Dávila, quien quiso profundizar y le consultó si en algún momento había perdonado una infidelidad, insinuando que ese “ahora no” podría venir de una experiencia previa. Melissa no lo ocultó y terminó admitiendo que atravesó una traición amorosa cuando era más joven. “Cuando era chibola, una inexperta en el amor”, señaló.

    Melissa Paredes y Anthony Aranda anuncian la llegada de un nuevo integrante a la familia: "Bienvenido..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

