Tras la exposición de Aleska Zambrano sobre Alejandra Baigorria, Said Palao reapareció en redes y defendió a su esposa ¿Qué declaró exactamente?

Alejandra Baigorria se vio envuelta en la polémica luego de que Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, revelara aspectos poco conocidos de la empresaria, al comentar fuertes críticas que habría dirigido contra Macarena Vélez durante su relación con el chico reality. Ante la controversia, Said Palao reapareció en redes sociales con un mensaje contundente en defensa de su esposa.

Said Palao aparece con dedicatoria para su esposa tras declaraciones de su expareja

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao y madre de su hija, causó sorpresa al hablar públicamente por primera vez, señalando que Macarena Vélez habría ejercido una influencia negativa sobre el guerrero y su pequeña hija.

Posteriormente, Zambrano sorprendió al afirmar que actualmente vive un entorno de armonía y tranquilidad en su hogar, atribuyendo gran parte de ello a la influencia positiva de la “Rubia de Gamarra”. Según la joven, la pareja del padre juega un papel fundamental para mantener un buen vínculo con los hijos.

“Creo que muchas veces el hombre actúa según la mujer que tiene a su lado. En nuestro caso, hoy en día, todos estamos felices y en paz”, comentó.

Tras evidenciarse esta buena convivencia, Palao reapareció y no dudó en respaldar a su esposa, con quien se casó hace unos meses, compartiendo una emotiva fotografía que reafirma su apoyo total, al igual que su expareja, quien también mostró buena relación con el padre de su hija.