Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

Ale Venturo lanza inesperado mensaje tras confesión de Melissa sobre retomar relación con Rodrigo Cuba

Ale Venturo reapareció en redes y dejó un inesperado mensaje tras la confesión de Melissa Paredes sobre retomar relación con Rodrigo Cuba.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ale Venturo lanza inesperado mensaje tras confesión de Melissa sobre retomar relación con Rodrigo Cuba
    Ale Venturo | Composición Wapa | Instagram
    Ale Venturo lanza inesperado mensaje tras confesión de Melissa sobre retomar relación con Rodrigo Cuba

    La reciente confesión de Melissa Paredes sobre su intento de retomar su relación con Rodrigo Cuba generó gran sorpresa en el público. La actriz reveló que, tras su sonada separación del futbolista, buscó una reconciliación que finalmente no se concretó. Poco después, Ale Venturo, actual pareja del ‘Gato’ Cuba, reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención y encendió comentarios.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Gian Piero Díaz confiesa que padece dolorosa enfermedad crónica que heredaron sus hijos: “No la puedo combatir”

    Ale Venturo responde con sutil mensaje en redes

    Venturo y Cuba han estado bajo la mirada pública desde que oficializaron su romance, debido a las diversas controversias en las que se han visto envueltos. Esta ocasión no fue diferente, ya que tras la inesperada revelación de Melissa Paredes, la empresaria volvió a mostrarse en redes sociales con un mensaje que generó comentarios.

    Ale publicó un video junto a su hija mayor, en el que aparecen preparando un postre. Con este clip, la empresaria dejó entrever que no responderá a las recientes declaraciones de Paredes. “Mi bebé. ¡La amo! Le encanta hacer recetas conmigo”, fue el breve mensaje que compartió la dueña de 'La Nevera Fit' a través de su cuenta de Instagram.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

    Melissa Paredes y su confesión de retomar su relación con Rodrigo Cuba

    Durante la entrevista en 'La Linares', Melissa Paredes fue consultada sobre si alguna vez pensó en volver con su expareja, el futbolista Rodrigo Cuba, también conocido como 'El Gato'. Sin titubear, la actriz respondió que sí, y que, aparentemente, lo hizo más de una vez, motivada por el deseo de brindarle a su hija la imagen de una familia unida.

    "Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio", expresó Melissa Paredes frente a Verónica Linares.

    La también exchica reality recordó que su propia experiencia personal influyó en esa decisión emocional. Explicó que no creció con sus padres juntos, y por ello tenía la ilusión de que su hija sí pudiera vivir en un hogar conformado por ambos progenitores. Sin embargo, aceptó que eso no fue posible.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ale Venturo lanza inesperado mensaje tras confesión de Melissa sobre retomar relación con Rodrigo Cuba
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Melissa Paredes admite que pensó en regresar con Rodrigo Cuba: "Muchas veces..."

    Actor George Slebi REAPARECE y publica POTENTE mensaje tras confirmarse relación clandestina con Maju Mantilla: "Soportar"

    Gian Piero Díaz confiesa que padece dolorosa enfermedad crónica que heredaron sus hijos: “No la puedo combatir”

    Hermano de Tony Succar confiesa dolorosa noticia sobre su estado de salud: "Podría tener cáncer..."

    Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

    Lo más vistos en Farándula

    Gustavo Salcedo habla tras RENUNCIA de Maju Mantilla de 'Arriba mi Gente': "Su objetivo ha sido cumplido"

    Gigi Mitre asegura que salida de Maju Mantilla de ‘Arriba mi gente’ no fue por voluntad propia

    Productora revela qué busca Gustavo Salcedo al exponer a Maju Mantilla: “Quiero que el Perú sepa quién es”

    Tula Rodríguez revela el difícil momento que vive con su hija Valentina: "Me quedan cinco meses con ella"

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;