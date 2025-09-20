Ale Venturo lanza inesperado mensaje tras confesión de Melissa sobre retomar relación con Rodrigo CubaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La reciente confesión de Melissa Paredes sobre su intento de retomar su relación con Rodrigo Cuba generó gran sorpresa en el público. La actriz reveló que, tras su sonada separación del futbolista, buscó una reconciliación que finalmente no se concretó. Poco después, Ale Venturo, actual pareja del ‘Gato’ Cuba, reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención y encendió comentarios.
Ale Venturo responde con sutil mensaje en redes
Venturo y Cuba han estado bajo la mirada pública desde que oficializaron su romance, debido a las diversas controversias en las que se han visto envueltos. Esta ocasión no fue diferente, ya que tras la inesperada revelación de Melissa Paredes, la empresaria volvió a mostrarse en redes sociales con un mensaje que generó comentarios.
Ale publicó un video junto a su hija mayor, en el que aparecen preparando un postre. Con este clip, la empresaria dejó entrever que no responderá a las recientes declaraciones de Paredes. “Mi bebé. ¡La amo! Le encanta hacer recetas conmigo”, fue el breve mensaje que compartió la dueña de 'La Nevera Fit' a través de su cuenta de Instagram.
Melissa Paredes y su confesión de retomar su relación con Rodrigo Cuba
Durante la entrevista en 'La Linares', Melissa Paredes fue consultada sobre si alguna vez pensó en volver con su expareja, el futbolista Rodrigo Cuba, también conocido como 'El Gato'. Sin titubear, la actriz respondió que sí, y que, aparentemente, lo hizo más de una vez, motivada por el deseo de brindarle a su hija la imagen de una familia unida.
"Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio", expresó Melissa Paredes frente a Verónica Linares.
La también exchica reality recordó que su propia experiencia personal influyó en esa decisión emocional. Explicó que no creció con sus padres juntos, y por ello tenía la ilusión de que su hija sí pudiera vivir en un hogar conformado por ambos progenitores. Sin embargo, aceptó que eso no fue posible.