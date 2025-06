A través de su cuenta de TikTok, Alexandra Venturo sorprendió al compartir un intrigante mensaje, en medio de las indirectas enviadas por Melissa Paredes en sus redes sociales. La empresaria no se quedaría callada y rompió su silencio con un contundente comentario que no pasó desapercibido.

“Te iba a responder la indirecta, pero me acordé que el amor de tu vida me dijo que no te haga caso”, se lee en el video que puede hallarse en los compartidos de la expareja del ‘Gato’ Cuba y que ha sido interpretado por muchos como una respuesta a los dardos que publicó la actriz en sus redes.