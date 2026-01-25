Gianfranco Pérez revela que la agrupación Explosión de Iquitos consideró a Magaly Medina para animar su aniversario, pero optó por Gisela Valcárcel por un costo inferior.

Gianfranco Pérez, periodista de espectáculos conocido como uno de los ‘Urracos’ de Magaly Medina, sorprendió al revelar que la agrupación Explosión de Iquitos habría tenido como primera opción a la conductora para animar su aniversario. No obstante, según explicó, el alto monto solicitado por la ‘Urraca’ llevó a los organizadores a replantear su decisión y contactar a Gisela Valcárcel, quien habría aceptado por una suma considerablemente menor.

‘Urraco’ de Magaly revela por qué Gisela Valcárcel animará el aniversario de Explosión de Iquitos

A través de una historia en sus redes sociales, el comunicador incluso indicó que la ‘Señito’ estaría cobrando la mitad de lo que habría pedido Medina, quien actualmente se encuentra en pleno proceso de recuperación tras una costosa cirugía estética facial.

Pérez aclaró que decidió hablar tras leer comentarios dirigidos a su jefa, aun sabiendo que el tema económico podría incomodarla. “Todos dicen que quiere igualar a la tía; esta información que digo puede ser que a Magaly no le guste”, expresó sin rodeos.

De acuerdo con lo señalado por Gianfranco Pérez, los representantes de Explosión de Iquitos se comunicaron inicialmente con Magaly Medina para evaluar su participación en el concierto por los 28 años de la orquesta, programado para el próximo 31 de enero en la ciudad de Iquitos. Sin embargo, el presupuesto solicitado por la conductora habría superado lo que la agrupación estaba dispuesta a pagar.

Ante este escenario, la producción optó por contratar a Gisela Valcárcel, quien habría aceptado por un monto más accesible.

“Prefirieron la segunda opción, y a la mitad de precio se llevaron a la tía ‘Señito’”, afirmó el reportero. Incluso, lanzó un desafiante mensaje a la agrupación ante posibles desmentidos: “Queréllame, desmiénteme; no vas a poder porque tú sabes que llamaste a la tía y sabes cuánto te pidió, y sabes cuánto te pidió Gisela. Entonces, si quieres economizar, llamen a Gisela”, sentenció.

Gisela Valcárcel se pronuncia tras ser anunciada como invitada al aniversario de Explosión de Iquitos

En la antesala del esperado aniversario de Explosión de Iquitos, Gisela Valcárcel fue confirmada como la figura principal que acompañará a la reconocida agrupación en su celebración.

El anuncio no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron su presencia, mientras otros evocaron ediciones anteriores del evento, recordando a Magaly Medina y María Pía Copello como madrinas en los 31 años de La Bella Luz.

Lejos de la polémica, la conductora y productora se mostró entusiasmada por sumarse a esta importante fecha para la cumbia amazónica. La ‘Señito’ resaltó el significado especial que tiene para ella volver a Iquitos, ciudad con la que asegura mantener un vínculo emocional.