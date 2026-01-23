Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Magaly Medina deja el Perú a poco tiempo de su regreso a la TV y tiene emotivo reencuentro con hija de Alfredo Zambrano

Magaly Medina asombró al dejar el país a solo semanas de su regreso a la televisión. 

    Magaly Medina deja el Perú a poco tiempo de su regreso a la TV y tiene emotivo reencuentro con hija de Alfredo Zambrano
    Magaly Medina DEJA el Perú a poco tiempo de su regreso a la TV y tiene emotivo reencuentro con hija de Alfredo Zambrano | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Magaly Medina deja el Perú a poco tiempo de su regreso a la TV y tiene emotivo reencuentro con hija de Alfredo Zambrano

    La presentadora Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al anunciar que volvió a salir del país poco después de regresar de Argentina, donde se sometió a una intervención estética. Esta vez, la periodista de espectáculos viajó a Estados Unidos y llamó la atención al compartir que se reencontró con su hijastra, Silvana Zambrano.

    Magaly Medina viaja al extranjero y se reencuentra con la hija de Alfredo Zambrano

    A través de sus redes sociales, Magaly Medina publicó un nuevo video en el que contó que dejó nuevamente el Perú antes de retomar las grabaciones de su programa Magaly TV: La Firme. Sin embargo, aclaró que no emprendió el viaje sola, ya que estuvo acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano.

    La conductora también comentó que continúa en proceso de recuperación tras su cirugía y bromeó diciendo que su mejor forma de terapia es salir de compras. Además, compartió con sus seguidores que aprovechó el viaje para volver a ver a Silvana Zambrano, hija de su pareja.

    En sus historias de Instagram, la ‘Urraca’ mostró que salió a almorzar con la joven y reveló el antojo que ambas tenían. “Silvana Zambrano y yo con ganas de nuestra comida”, escribió en una de sus publicaciones.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Magaly Medina decide quitarse el pañuelo tras sus cirugías y revela su retorno a la tv

    Magaly Medina explica por qué se operó fuera del país

    Semanas atrás, la conductora explicó las razones por las que decidió someterse a una cirugía estética fuera del Perú. En un video publicado en sus redes, apareció junto a su doctora y respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su elección de Argentina como destino médico.

    Sin filtros, Medina aseguró que los resultados que observó en el país no la convencieron, por lo que optó por buscar a un especialista en el extranjero. Detalló que eligió al doctor Freschi tras una investigación minuciosa, resaltando que el médico solo realiza tres cirugías por semana y es experto en la técnica deep plane facelift.

