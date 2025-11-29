Gianella Marquina impactó al revelar una ecografía y, horas después, publicó un sentido mensaje que preocupó a sus seguidores. ¿Qué ocurrió realmente?

Gianella Marquina se convirtió en tendencia al compartir con sus seguidores una ecografía ginecológica que revelaba su reciente proceso médico. La hija de Melissa Klug mostró su vulnerabilidad al evidenciar la tristeza que atraviesa su familia por una dolorosa pérdida, sumada al fallecimiento de su abuelita.

Entre la preocupación por su salud y el duelo familiar, la influencer decidió abrir su corazón en redes, generando gran empatía entre sus seguidores.

Hija mayor de Melissa Klug abre su corazón y comparte dolorosa pérdida familiar

La influencer Gianella Marquina se volvió tendencia en redes sociales al sorprender a sus seguidores con una reciente ecografía, revelando que atraviesa un proceso médico. En medio de esta situación, la hija de Melissa Klug mostró su tristeza por una pérdida familiar, sumándose al reciente fallecimiento de su abuelita.

No quedó ahí, ya que más tarde publicó un video acompañado de un mensaje emotivo: "Aún no borro las fotos, sabes, las sigo mirando de vez en cuando para viajar un poco al pasado, sentir tu mejilla en la mía o tus brazos en mi cuello. Tal vez no debería, pero aligera un poco el proceso; tal vez está mal, pero así estoy pasando menos mal", expresó Gianella.

La publicación también incluyó una canción cuya letra dice: "Entre las fotos que no he borrado, parece que se borran años y la verdad es que no quiero perder esos recuerdos". Hasta ahora, la hermana de Melissa Lobatón no ha compartido más mensajes sobre este momento tan doloroso.

Gianella Marquina sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia

A través de Instagram, la abogada Gianella Marquina sorprendió a sus seguidores al compartir la fotografía de una ecografía realizada en un centro especializado en fertilidad. En su publicación, la hija de Melissa Klug y Raúl Marquina anunció que pronto iniciará el proceso de congelación de óvulos, con el objetivo de planificar su futuro y tener mayor control sobre su maternidad.