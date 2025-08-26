Wapa.pe
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo rompe su silencio tras separación de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo rompe su silencio tras separación de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

El programa 'Amor y Fuego' reveló un chat privado de Mariana de la Vega, quien se defiende tras ser mencionada en la ruptura entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo.

    Mujer ampayada con Gustavo Salcedo rompe su silencio tras separación de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"
    Mujer vinculada a Gustavo Salcedo manda mensaje | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Mujer ampayada con Gustavo Salcedo rompe su silencio tras separación de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

    El programa ‘Amor y Fuego’ mostró la respuesta que habría tenido Mariana de la Vega, la joven vinculada con Gustavo Salcedo, en medio de la abrupta ruptura con Maju Mantilla. El conductor Rodrigo González publicó un chat privado entre De la Vega y una usuaria en redes, donde esta se defendió tras nombrarse en la separación del empresario y la conductora.

    wapa.pe

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo se defiende con contundente mensaje

    La reciente ruptura entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue dando que hablar. Esta vez, el programa ‘Amor y fuego' expuso una conversación privada en la que Mariana de la Vega, señalada como la supuesta tercera en discordia, no dudó en responder con firmeza a las críticas que recibió en redes sociales.

    “Yo no tengo que defenderme de absolutamente nada. El ladrón juzga por su condición. Hay que ser idiotas para ver algo que no hay, ni hubo, ni habrá…”, expresó la joven en el chat difundido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

    Según lo mostrado en pantalla, una usuaria le pidió explicaciones sobre su presunto vínculo con el empresario. Sin embargo, Mariana descartó entrar en polémicas y replicó que no tenía nada que aclarar. “¿Y no te has puesto a pensar en que las personas también buscamos no caer en la mediocridad? Yo no tengo que defenderme de absolutamente nada”, respondió ante la insistencia.

    Por su parte, Rodrigo González adelantó que en los próximos programas de Amor y fuego se darán a conocer más extractos de esta conversación que ha puesto a Mariana de la Vega en el ojo de la tormenta mediática.

    wapa.pe

    Gustavo Salcedo habla tras su separación de Maju Mantilla y aclara rumores de infidelidad

    El final del matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando reacciones. Esta vez, el empresario peruano decidió romper su silencio y hablar frente a las cámaras de Amor y fuego, donde abordó los rumores que giran en torno a su separación.

    Durante la entrevista, Gustavo aseguró que, pese a la ruptura, la relación con la exMiss Mundo se mantiene en buenos términos. Sin embargo, no ocultó su molestia cuando fue consultado sobre una supuesta traición dentro de su matrimonio.

    “¿O sea, que una pareja decida no estar juntos significa infidelidad?”, respondió con evidente incomodidad ante la pregunta del reportero del programa.

    El avance del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre también dejó entrever que Gustavo será interrogado sobre otro punto polémico: el comunicado en el que confirmó la separación antes que la propia Maju, pese a que en el pasado había declarado que “la persona pública es ella, no yo”.

    Mujer ampayada con Gustavo Salcedo rompe su silencio tras separación de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"
