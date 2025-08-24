Melissa Klug defendió a su hija Samahara Lobatón, enfrentando las críticas sobre su maternidad y sus elecciones personales, reiterando su apoyo como madre.

Melissa Klug defiende a Samahara Lobatón ante las críticas por su tercer embarazo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Melissa Klug volvió a estar en el centro de la atención tras su participación en el programa ‘Está Noche’. La empresaria decidió pronunciarse sobre las constantes críticas que ha recibido en los últimos años, relacionadas con las decisiones personales de su hija Samahara Lobatón. Durante la entrevista, dejó claro su rol como madre y la manera en que enfrenta los comentarios negativos.

Melissa Klug rompe su silencio y defiende a Samahara Lobatón de las críticas

Melissa Klug se convirtió en la invitada especial del programa 'Esta Noche' el sábado 23 de agosto, donde habló sin filtros sobre los comentarios que la señalan como “mala madre” a raíz de las decisiones personales de su hija, Samahara Lobatón.

La empresaria no dudó en salir al frente y respaldar la maternidad de su hija, quien atraviesa su tercer embarazo en pocos años. “Ella es una mujer hecha y derecha, y decide tener a sus hijos. Ella ama ser mamá y si es criticada por eso, nadie los mantiene, la única que los mantiene es ella”, expresó con firmeza.

En la entrevista, la popular “Blanca de Chucuito” también aclaró que sus hijas son adultas y responsables de sus elecciones de vida, por lo que no acepta que la juzguen por sus acciones. “Dicen que soy una mala madre por no ayudar a Samahara, por no aconsejarla, no orientarla, cuando ya mis hijas son mayores de edad, han elegido su camino. Una como madre siempre va a estar ahí, pero son sus experiencias, errores, vivencias y por eso no me pueden decir mala madre”, enfatizó.

Klug también recordó que, aunque se convirtió en madre joven al igual que Samahara, sus personalidades son distintas. “En carácter, ella dice que podemos tener el mismo, pero no lo tenemos”, señaló, haciendo referencia a lo que su hija comentó en El valor de la verdad.

Finalmente, al ser consultada sobre las críticas que recibe Samahara por tener varios hijos a temprana edad, la empresaria fue tajante: “Ahí es donde dicen: ‘está copiando a la madre’ (…) Los comentarios de los demás no valen, porque no están en sus zapatos. Ella lo decidió y es feliz”.

Melissa Klug espera una evolución en el carácter de Samahara

Durante la entrevista, Melissa Klug también habló sobre el lado más personal de su hija Samahara Lobatón. La empresaria confesó que confía en que, con el paso de los años, su primogénita pueda madurar aún más y fortalecer su carácter. Además, resaltó que lo mejor que Samahara le ha dado son sus nietos, a quienes calificó como un verdadero tesoro.