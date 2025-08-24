Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón ante críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug defendió a su hija Samahara Lobatón, enfrentando las críticas sobre su maternidad y sus elecciones personales, reiterando su apoyo como madre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón ante críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”
    Melissa Klug defiende a Samahara Lobatón ante las críticas por su tercer embarazo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón ante críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

    Melissa Klug volvió a estar en el centro de la atención tras su participación en el programa ‘Está Noche’. La empresaria decidió pronunciarse sobre las constantes críticas que ha recibido en los últimos años, relacionadas con las decisiones personales de su hija Samahara Lobatón. Durante la entrevista, dejó claro su rol como madre y la manera en que enfrenta los comentarios negativos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Paco Bazán manda fuerte mensaje tras supuesto ampay de Susana Alvarado: “Un hombre de valor”

    Melissa Klug rompe su silencio y defiende a Samahara Lobatón de las críticas

    Melissa Klug se convirtió en la invitada especial del programa 'Esta Noche' el sábado 23 de agosto, donde habló sin filtros sobre los comentarios que la señalan como “mala madre” a raíz de las decisiones personales de su hija, Samahara Lobatón.

    La empresaria no dudó en salir al frente y respaldar la maternidad de su hija, quien atraviesa su tercer embarazo en pocos años. “Ella es una mujer hecha y derecha, y decide tener a sus hijos. Ella ama ser mamá y si es criticada por eso, nadie los mantiene, la única que los mantiene es ella”, expresó con firmeza.

    En la entrevista, la popular “Blanca de Chucuito” también aclaró que sus hijas son adultas y responsables de sus elecciones de vida, por lo que no acepta que la juzguen por sus acciones. “Dicen que soy una mala madre por no ayudar a Samahara, por no aconsejarla, no orientarla, cuando ya mis hijas son mayores de edad, han elegido su camino. Una como madre siempre va a estar ahí, pero son sus experiencias, errores, vivencias y por eso no me pueden decir mala madre”, enfatizó.

    Klug también recordó que, aunque se convirtió en madre joven al igual que Samahara, sus personalidades son distintas. “En carácter, ella dice que podemos tener el mismo, pero no lo tenemos”, señaló, haciendo referencia a lo que su hija comentó en El valor de la verdad.

    Finalmente, al ser consultada sobre las críticas que recibe Samahara por tener varios hijos a temprana edad, la empresaria fue tajante: “Ahí es donde dicen: ‘está copiando a la madre’ (…) Los comentarios de los demás no valen, porque no están en sus zapatos. Ella lo decidió y es feliz”.

    TE INTERESA: Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Melissa Klug espera una evolución en el carácter de Samahara

    Durante la entrevista, Melissa Klug también habló sobre el lado más personal de su hija Samahara Lobatón. La empresaria confesó que confía en que, con el paso de los años, su primogénita pueda madurar aún más y fortalecer su carácter. Además, resaltó que lo mejor que Samahara le ha dado son sus nietos, a quienes calificó como un verdadero tesoro.

    “Ella me ha dado unos nietos. Me ha regalado unos tesoros hermosos. Yo creo que ella se ha equivocado, lo ha reconocido y era una adolescente. Quiero de corazón y siento que va a ir mejorando con su carácter. Es una excelente madre. Si eso lo copio, qué orgullo”, finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón ante críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug se quiebra al hablar con orgullo de su hija Gianella Marquina: "Es súper correcta, su padre nunca la abandonó"

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Susana Alvarado comparte fuerte mensaje en medio de presunta infidelidad a Paco Bazán

    Melissa Klug se 'preocupa' y revela cómo pagaría los 300 mil dólares a Farfán: “Llamaría a todos”

    Gustavo Salcedo exigiría la mitad de los bienes tras divorcio con Maju Mantilla

    Maju Mantilla enfrentaría complicada situación tras su separación: este sería el motivo de su ausencia en TV, según Toñizonte

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;