Tras la confirmación del fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo, Maju Mantilla recibió una avalancha de apoyo en redes sociales. Usuarios de diferentes plataformas no dudaron en expresarle su cariño y desearle lo mejor en esta nueva etapa. La conductora peruana se convirtió en tendencia digital, recibiendo palabras de cariño, fe y esperanza por este duro momento que atraviesa.

Maju Mantilla recibe ola de apoyo en redes tras separación de Gustavo Salcedo

La reciente confirmación de Gustavo Salcedo sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales. Los seguidores de la exMiss Mundo no tardaron en solidarizarse con ella, enviándole mensajes cargados de fuerza, cariño y esperanza en medio de este duro momento personal.

La conductora de Latina, reconocida por su simpatía y carisma, fue tendencia en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron su respaldo con emotivas palabras. Para muchos, Maju es un ejemplo de mujer y madre que merece una nueva etapa llena de felicidad.

“Maju, ya está. Solo con la frente en alto, diste lo mejor de ti, él que le falló fue él, a pesar de lo que te hizo, seguiste apostándole”, comentó una usuaria. Otros mensajes destacaron: “Te mereces lo mejor del mundo, mi Majito, vendrán mejores tiempos para ti, porque eres una súper mujer buena madre, Dios te bendiga por siempre” y “Felicidades, Maju, por fin volverás a ser tú, mereces lo mejor de esta vida”.

La mayoría coincidió en enviarle ánimo y bendiciones: “Lo mejor está por llegar, eres la mejor”, “Te enviamos mucha fe y bendiciones para este momento de angustia”, “Siempre hermosa, Maju, tienes lo más valioso tus hijos, bendiciones y para adelante”. Incluso, algunos seguidores resaltaron que merece un verdadero caballero en su vida: “Mi Maju, una princesa hermosa”, “Mereces un hombre bueno, un caballero en toda la extensión de la palabra”, “Mereces lo mejor”.

Con estas muestras de cariño, Maju Mantilla reafirma el gran afecto que el público peruano le tiene, acompañándola en uno de los episodios más difíciles de su vida personal.

Maju Mantilla no estuvo en ‘Arriba mi gente’ y recibe emotivo respaldo en vivo

La ausencia de Maju Mantilla en el programa 'Arriba mi gente' de este jueves 21 de agosto no pasó desapercibida. La conductora, quien atraviesa un difícil momento tras el comunicado de separación de su aún esposo Gustavo Salcedo, fue reemplazada temporalmente por Tula Rodríguez en la conducción del espacio matinal.

Al inicio del programa, Santi Lesmes tomó la palabra para explicar la situación y dedicar unas sentidas palabras a su compañera. “Antes que nada, no podemos ser ajenos y hacernos lo que no ocurre nada este programa Arriba mi gente es un programa que conduce Maju Mantilla, como verán el día de hoy Maju no nos acompaña”, expresó el presentador.

El conductor continuó con un mensaje de apoyo público: “Como se ha hecho viral, el día de ayer su aún esposo Gustavo Salcedo publicó un comunicado. Ante eso lo único que podemos decir es que queremos a Maju, no somos sus compañeros, somos su familia y que no nos va a acompañar hoy. Esperemos que regrese pronto y le mandamos un beso y de parte del equipo la abrazamos y la queremos”, añadió.