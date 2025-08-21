El sorpresivo anunció de Gustavo Salcedo sobre el fin del matrimonio con Maju Mantilla provocó una avalancha de críticas hacia el empresario. Al parecer, la exreina de belleza no tenía conocimiento de esta información, ya que hace poco compartieron un viaje familiar.

Gustavo Salcedo se pasó de frío al anunciar por redes el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. | Composición Wapa.

La sorpresiva ruptura entre Maju Mantilla y el empresario Gustavo Salcedo sigue generando olas en redes sociales y medios de espectáculo. Lo que parecía una relación sólida de más de dos décadas terminó con un breve comunicado que dejó más preguntas que respuestas.

Usuarios respaldan a Maju Mantilla y cuestionan a Salcedo

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo decidió anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla a través de sus historias de Instagram. El mensaje, en el que apenas escribió: “Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino”, desató una fuerte ola de comentarios.

Con los comentarios bloqueados en su cuenta, las muestras de apoyo se trasladaron al perfil de la conductora, convirtiendo su última publicación en un mural de aliento. Mensajes como “Felicidades Maju, por fin volverás a ser tú. Mereces lo mejor de esta vida” y “Solo con la frente en alto, diste lo mejor de ti, el que falló fue él” marcaron el tono de la conversación.

Muchos calificaron de fría e insensible la forma en que Salcedo dio la noticia: “Es tan poco hombre que él envió el comunicado como si fuera el indignado de todo lo que hizo”, fue uno de los comentarios más replicados.

El video romántico que levantó sospechas

Horas antes de la publicación del comunicado, en la cuenta de Aquamare Bungalows –el hospedaje que administran en Zorritos– se difundió un video donde la pareja aparecía sonriente, compartiendo un desayuno frente al mar bajo la frase: “Tú + Yo + Escapada a la playa”.

El contraste entre la aparente armonía del clip y la inminente noticia de separación generó desconcierto. Algunos lo interpretaron como una estrategia comercial, mientras otros lo vieron como manipulación emocional: “Nadie sabe lo que se esconde detrás de un video bonito, de una familia perfecta y de una vida de lujos”, comentó un usuario.

Las críticas se centraron en la forma en que Salcedo manejó el anuncio y en la sospecha de que buscaba proteger su imagen: “Él lo ha hecho porque hay un ampay o porque la nueva ‘novia’ le está metiendo presión”, señalaron en redes.

Personalidades de la farándula reaccionan contra Salcedo

La polémica no se quedó solo en el público. Magaly Medina fue una de las primeras en cuestionar la actitud de Salcedo, recordando que antes había rechazado aparecer en titulares. Según la conductora, este comunicado sería el cierre de varios meses de crisis matrimonial.

Por su parte, la exproductora del Miss Perú, Pati Lorena, fue más allá al asegurar que Maju Mantilla se habría enterado de la ruptura cuando Magaly difundió el anuncio en su programa. Esto alimentó la indignación, sumándose a expresiones como la de un seguidor que escribió: “El pirujo no le dijo nada, y regresaron y la sorprende con esto. Cucaracho maldito”.

En paralelo, el tiktoker Ric La Torre y otros creadores de contenido amplificaron el sentir del público, mientras la hipótesis de que Salcedo se habría “adelantado” a un posible ampay cobraba fuerza en redes sociales.