Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Gustavo Salcedo blanco de duros dardos por anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla en redes: “Es tan poco hombre”

El sorpresivo anunció de Gustavo Salcedo sobre el fin del matrimonio con Maju Mantilla provocó una avalancha de críticas hacia el empresario. Al parecer, la exreina de belleza no tenía conocimiento de esta información, ya que hace poco compartieron un viaje familiar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gustavo Salcedo blanco de duros dardos por anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla en redes: “Es tan poco hombre”
    Gustavo Salcedo se pasó de frío al anunciar por redes el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. | Composición Wapa.
    Gustavo Salcedo blanco de duros dardos por anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla en redes: “Es tan poco hombre”

    La sorpresiva ruptura entre Maju Mantilla y el empresario Gustavo Salcedo sigue generando olas en redes sociales y medios de espectáculo. Lo que parecía una relación sólida de más de dos décadas terminó con un breve comunicado que dejó más preguntas que respuestas.

    Usuarios respaldan a Maju Mantilla y cuestionan a Salcedo

    El 20 de agosto, Gustavo Salcedo decidió anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla a través de sus historias de Instagram. El mensaje, en el que apenas escribió: “Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino”, desató una fuerte ola de comentarios.

    Con los comentarios bloqueados en su cuenta, las muestras de apoyo se trasladaron al perfil de la conductora, convirtiendo su última publicación en un mural de aliento. Mensajes como “Felicidades Maju, por fin volverás a ser tú. Mereces lo mejor de esta vida” y “Solo con la frente en alto, diste lo mejor de ti, el que falló fue él” marcaron el tono de la conversación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Muchos calificaron de fría e insensible la forma en que Salcedo dio la noticia: “Es tan poco hombre que él envió el comunicado como si fuera el indignado de todo lo que hizo”, fue uno de los comentarios más replicados.

    wapa.pe

    El video romántico que levantó sospechas

    Horas antes de la publicación del comunicado, en la cuenta de Aquamare Bungalows –el hospedaje que administran en Zorritos– se difundió un video donde la pareja aparecía sonriente, compartiendo un desayuno frente al mar bajo la frase: “Tú + Yo + Escapada a la playa”.

    El contraste entre la aparente armonía del clip y la inminente noticia de separación generó desconcierto. Algunos lo interpretaron como una estrategia comercial, mientras otros lo vieron como manipulación emocional: “Nadie sabe lo que se esconde detrás de un video bonito, de una familia perfecta y de una vida de lujos”, comentó un usuario.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    Las críticas se centraron en la forma en que Salcedo manejó el anuncio y en la sospecha de que buscaba proteger su imagen: “Él lo ha hecho porque hay un ampay o porque la nueva ‘novia’ le está metiendo presión”, señalaron en redes.

    Personalidades de la farándula reaccionan contra Salcedo

    La polémica no se quedó solo en el público. Magaly Medina fue una de las primeras en cuestionar la actitud de Salcedo, recordando que antes había rechazado aparecer en titulares. Según la conductora, este comunicado sería el cierre de varios meses de crisis matrimonial.

    Por su parte, la exproductora del Miss Perú, Pati Lorena, fue más allá al asegurar que Maju Mantilla se habría enterado de la ruptura cuando Magaly difundió el anuncio en su programa. Esto alimentó la indignación, sumándose a expresiones como la de un seguidor que escribió: “El pirujo no le dijo nada, y regresaron y la sorprende con esto. Cucaracho maldito”.

    En paralelo, el tiktoker Ric La Torre y otros creadores de contenido amplificaron el sentir del público, mientras la hipótesis de que Salcedo se habría “adelantado” a un posible ampay cobraba fuerza en redes sociales.

    Lo cierto es que, aunque Maju Mantilla ha optado por el silencio y se ausentó temporalmente de Arriba Mi Gente, la ola de respaldo hacia ella refuerza su imagen pública. El cariño de sus seguidores se mantiene intacto, mientras las críticas siguen apuntando a su aún esposo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gustavo Salcedo blanco de duros dardos por anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla en redes: “Es tan poco hombre”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora: "No sabía, no han hablado ni con los hijos"

    ¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Maju Mantilla no respalda el frío comunicado de Gustavo Salcedo

    Pamela López y Christian Cueva por fin llegaron a un acuerdo por sus tres hijos: Llegaron a conciliar tras UN AÑO de disputas

    Lo más vistos en Farándula

    La diferencia de edad entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla que pocos conocían

    Mariana de la Vega Santi: Ella es la protagonista del ampay junto a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Esposo de Maju Mantilla asegura que terminaron HACE MESES, pero PRUEBA pondría en duda su versión

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    ¿Cuánto pasa Youna de pensión a su hija? Samahara Lobatón revela el monto y se burla: "Todos los meses tiene problemas"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;