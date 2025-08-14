Madre de Suheyn Cipriani LE DA LA ESPALDA a su hija y rompe relación con ella tras revelación de abuso: "No te quiero cerca de mí"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La madre de Suheyn Cipriani, Betsabeth Noriega, generó gran controversia al anunciar que decidió cortar todo vínculo con la exreina de belleza. Sus declaraciones en televisión no solo dejaron en evidencia el distanciamiento familiar, sino que también incluyeron fuertes revelaciones sobre el pasado de su hija y los hechos que marcaron su relación.
Madre de Suheyn Cipriani anuncia drástica decisión
En una entrevista para ‘Amor y Fuego’, Betsabeth Noriega, madre de la modelo Suheyn Cipriani, sorprendió al declarar públicamente que decidió cortar toda relación con su hija. “Eres mi hija, siempre vas a ser mi hija, pero ya no te quiero cerca de mí. Pensabas que me podías comprar con dinero, pero no. Hija, no se hace eso a alguien que amas con toda la vida. Le he dado mi vida a ella”, manifestó con firmeza.
La madre de la exreina de belleza rompió su silencio y arremetió contra la versión que Suheyn dio sobre el abuso que habría sufrido de su padrastro, asegurando que los hechos no ocurrieron tal como fueron narrados.
“¿Cómo a los siete años puede haber pasado todo eso? A sus siete años recién me estaba casando, ella contó su verdad, pero no es la verdad”, sostuvo. “Mi hija sí vivió un abuso, pero no es así como ella ha dicho”.
Aunque Noriega evitó confirmar si su expareja fue el agresor, sí reveló que sufrió amenazas cuando intentó denunciar. “No quiero entrar en detalles de eso porque ya son cosas que ya se perdonaron. A veces las cosas se dan de una manera que uno no quisiera en esta vida. En ese tiempo, yo sí quise poner la denuncia, pero cuando la gente es poderosa no se puede, me cortaron dos veces los frenos de mi auto… han sido momentos muy difíciles. Al punto de que yo la haya podido dejar inconsciente y todo lo que ella ha dicho no, así no ha sido”.
Dirigiéndose directamente a Suheyn, la acusó de presentarse como víctima y no contar la historia completa: “¿Sabes qué, Suheyn? Si yo estoy aquí hoy es porque mi dignidad no se compra con dinero, tú creías que yo no era capaz de defenderme porque yo nunca me defendía. No es la verdad, porque hay verdades y hay verdades. Si vas a decir algo, lo dices tal como es, pero no te pintas de víctima. Aquí cada quién sabe lo que es y, ¿sabes qué hija? Yo te perdono, siempre te voy a perdonar”.