Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Suheyn Cipriani revela contudente mensaje tras dolorosa revelación de su mamá

Tras la controversial participación de Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’, la madre de la modelo decidió dar su versión de la situación.

    Suheyn Cipriani revela contudente mensaje tras dolorosa revelación de su mamá
    Suheyn Cipriani revela CONTUNDENTE MENSAJE tras dolorosa revelación de su mamá: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Willax / Panamericana
    Suheyn Cipriani revela contudente mensaje tras dolorosa revelación de su mamá

    La modelo Suheyn Cipriani volvió a mostrarse en redes sociales tras la preocupación generada por su madre, quien se mostró afectada luego de las impactantes confesiones que realizó en El valor de la verdad. Mediante su cuenta de Instagram, la Miss Eco Internacional 2019 publicó un mensaje contundente sobre su paso por el famoso sillón rojo.

    ¿Qué fue lo que compartió?

    Cipriani difundió una reflexión enviada por una seguidora, centrada en la frase “los trapos sucios se lavan en casa”, expresión que, según ella, se ha usado muchas veces para silenciar a víctimas de violencia.

    “No lo pudo haber expresado mejor. Es la típica frase que buscan imponerte para que no hables. Cuando la verdad incomoda, prefieren callarte”, citó la modelo.

    PUEDES LEER: Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    Las graves acusaciones contra César Vega

    Durante el programa, la reina de belleza relató que se sometió a un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada de César Vega, pero este no habría tenido cuidado con ella y llegó a agredirla incluso durante la gestación. Según su testimonio, la violencia ocurrió en dos ocasiones mientras estaba embarazada.

    “Buscaba formas de que no me dejara marcas. Fue el día en que grabé y el último día, cuando decidí denunciarlo”, reveló Cipriani en El valor de la verdad.

    Suheyn Cipriani revela contudente mensaje tras dolorosa revelación de su mamá
    Brenda Quiroz

