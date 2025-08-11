Hermana de César Vega envía POTENTE mensaje tras confesiones de Suheyn Cipriani en ‘El valor de la verdad': "Fiel creyente del karma"

Wapa.pe
Tras las revelaciones de Suheyn Cipriani en El valor de la verdad, la hermana de César Vega rompió el silencio con un mensaje que muchos interpretan como indirecta.

    La polémica que desató la participación de Suheyn Cipriani en El valor de la verdad sigue generando reacciones. La expareja del salsero César Vega se llevó 20 mil soles luego de contar, en televisión nacional, los episodios de violencia física y psicológica que asegura haber sufrido durante su relación.

    “Momentos de terror” y videos inéditos

    En el programa, Suheyn relató que desde el inicio de su romance con el cantante vivió “momentos de terror”, llegando incluso a ser víctima de agresiones físicas. Según contó, César Vega la humillaba aprovechando su fama y su posición en la música.

    LEE MÁS: Suheyn Cipriani filtra impactantes conversaciones de César Vega cuando estaba embarazada

    La modelo también afirmó tener grabaciones que evidenciarían estas agresiones, pero que nunca presentó ante la justicia para evitar que el padre de su hija fuera encarcelado.

    El mensaje de Alejandra Ángeles

    Aunque el músico ha optado por no pronunciarse, fue su hermana, Alejandra Ángeles, quien reapareció en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Suheyn. Cabe recordar que a inicios de año, Alejandra defendió a su hermano y acusó a Cipriani de agredirlo a él.

    “No se equivoquen conmigo, yo jamás le desearía el mal a alguien que me haya lastimado, les deseo todo lo mejor del mundo. Fiel creyente del karma y las vueltitas que da la vida”, publicó.

    Chats y una respuesta cuestionada

    Durante su paso por el programa de Beto Ortiz, Suheyn también mostró conversaciones en las que, según ella, la madre de César Vega reaccionó con indiferencia al conocer las agresiones de su hijo e, incluso, habló mal de la bebé que esperaban.

    “(Le dije que se largue y se fue… qué triste debe ser, tampoco la amo y menos a su barriga) Bueno, ya que se vaya entonces, pero ya deja de estar peleando los dos. Todo el edificio se ha quejado”, se lee en uno de los mensajes expuestos.

