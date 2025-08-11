Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Cantante César Vega casi le QUITA LA VIDA al padre de su expareja, Suheyn Cipriani: "Le quité el cuchillo"

Suheyn Cipriani reveló en El valor de la verdad que César Vega intentó agredir a su padre con un cuchillo durante una pelea, el día que decidió denunciarlo por violencia.

    El cantante fue denunciado por Suheyn Cipriani, por violencia. | Composición Wapa.
    Suheyn Cipriani, expareja del salsero César Vega, contó en El valor de la verdad un episodio que califica como uno de los más traumáticos de su vida. Según relató, la situación ocurrió el día que decidió denunciarlo por agredirla frente a su hija.

    La modelo aseguró que, en medio de la violencia, llamó a su padre para que la auxiliara. Él llegó de inmediato y no dudó en encarar al cantante, a quien consideraba casi un hijo, por maltratarla. “Mi papá siempre lo defendió, pero ese día lo enfrentó por lo que me hizo”, señaló.

    wapa.pe

    El momento de mayor tensión

    Suheyn relató que la discusión entre ambos escaló a golpes, hasta que Vega corrió hacia la cocina. “Mi papá me dijo: ‘Suheyn, vete a la habitación’. Yo apostaba que él no se atrevería, pero cuando regresé lo vi con un cuchillo en la mano”, recordó.

    En ese instante, su instinto fue proteger a su padre. “Le quité el cuchillo y lo reduje hasta que llegó la policía. Lo detuvieron”, agregó, visiblemente afectada.

    wapa.pe

    Cipriani afirmó que este hecho fue determinante para romper definitivamente con el artista y formalizar la denuncia, no solo por su seguridad, sino por la de su familia.

