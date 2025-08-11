Cantante César Vega casi le QUITA LA VIDA al padre de su expareja, Suheyn Cipriani: “Le quité el cuchillo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Suheyn Cipriani, expareja del salsero César Vega, contó en El valor de la verdad un episodio que califica como uno de los más traumáticos de su vida. Según relató, la situación ocurrió el día que decidió denunciarlo por agredirla frente a su hija.
La modelo aseguró que, en medio de la violencia, llamó a su padre para que la auxiliara. Él llegó de inmediato y no dudó en encarar al cantante, a quien consideraba casi un hijo, por maltratarla. “Mi papá siempre lo defendió, pero ese día lo enfrentó por lo que me hizo”, señaló.
El momento de mayor tensión
Suheyn relató que la discusión entre ambos escaló a golpes, hasta que Vega corrió hacia la cocina. “Mi papá me dijo: ‘Suheyn, vete a la habitación’. Yo apostaba que él no se atrevería, pero cuando regresé lo vi con un cuchillo en la mano”, recordó.
En ese instante, su instinto fue proteger a su padre. “Le quité el cuchillo y lo reduje hasta que llegó la policía. Lo detuvieron”, agregó, visiblemente afectada.
Cipriani afirmó que este hecho fue determinante para romper definitivamente con el artista y formalizar la denuncia, no solo por su seguridad, sino por la de su familia.