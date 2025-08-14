Betsabeth Noriega, madre de Suheyn Cipriani, rompió su silencio en ‘ Amor y Fuego ’, desmintiendo las acusaciones sobre el abuso que su hija alegó haber sufrido de pequeña.

Betsabeth Noriega, madre de Suheyn Cipriani, decidió romper su silencio y enfrentar las acusaciones que su hija lanzó en un programa de televisión. Durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’, negó parte de la historia narrada por la modelo y expuso detalles que, según ella, cambiarían por completo el relato. Sus declaraciones no solo avivaron la controversia, sino que también marcaron un distanciamiento irreconciliable entre ambas.

Madre de Suheyn Cipriani estalla contra su hija

Betsabeth Noriega rompió su silencio en ‘Amor y Fuego’ y arremetió en contra de su hija desmintiéndola sobre su versión del abuso que sufrió en manos de su padrastro y aseguró que esto no sería del todo cierto.

“¿Cómo a los siete años puede haber pasado todo eso? A sus siete años recién me estaba casando, ella contó su verdad, pero no es la verdad”, comenzó diciendo. “Mi hija sí vivió un abuso, pero no es así como ella ha dicho”, añadió.

Noriega se resistió a revelar si fue su expareja quien habría abusado de su hija: “No quiero entrar en detalles de eso porque ya son cosas que ya se perdonaron. A veces las cosas se dan de una manera que uno no quisiera en esta vida”.

“En ese tiempo, yo sí quise poner la denuncia, pero cuando la gente es poderosa no se puede, me cortaron dos veces los frenos de mi auto han sido momentos muy difíciles. Al punto de que yo la haya podido dejar inconsciente y todo lo que ella ha dicho no, así no ha sido”, dijo asegurando que intentaron atentar contra su vida cuando quiso denunciar.

Esta se dirigió a su hija y la tildó de víctima: “¿Sabes qué Suheyn? Si yo estoy aquí hoy es porque mi dignidad no se compra con dinero, tú creías que yo no era capaz de defenderme porque yo nunca me defendía, no es la verdad, porque hay verdades y hay verdades si vas a decir algo lo dices tal como es, pero no te pintas de víctima, pero aquí cada quién sabe lo que es y sabes qué hija, yo te perdono, siempre te voy a perdonar”.

Finalmente, esta decidió romper su relación con la modelo: “Eres mi hija, siempre vas a ser mi hija, pero ya no te quiero cerca de mí. Pensabas que me podías comprar con dinero, pero no, hija, no se hace eso a alguien que amas con toda la vida. Le he dado mi vida a ella”.

Suheyn Cipriani revela dolorosa experiencia de abuso en su niñez

En una de las entregas más impactantes de El Valor de la Verdad, la modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani decidió hablar públicamente sobre uno de los capítulos más duros de su vida. Con visible emoción, relató que fue víctima de abuso a los siete años, mientras vivía con su madre y la pareja de esta.

“Sí, fue a los siete años. Vivíamos juntos, pero él me hizo creer que teníamos una relación, que me quería mucho. Yo crecí creyendo que tenía la culpa”, confesó ante Beto Ortiz. La revelación tomó por sorpresa incluso a su propio padre, quien se encontraba en el set y escuchó la historia por primera vez en ese momento.

Suheyn contó que, tras reunir el valor para contárselo a su madre, esperaba recibir apoyo. Sin embargo, su progenitora no solo le creyó a su pareja, sino que permitió que este regresara a casa luego de una breve ausencia. Con el tiempo, las cosas empeoraron: su madre empezó a decirle que estaba “endemoniada”, profundizando su aislamiento emocional.