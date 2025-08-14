Lucía Oxenford ha sorprendido al revelar en su podcast que padece una rara condición genética que no tiene cura y que afecta su cuerpo.

Lucía Oxenford ha dejado a sus seguidores en shock tras revelar que convive desde siempre con una rara condición genética que no tiene cura. La noticia salió a la luz durante su propio podcast, donde la actriz y productora mostró en vivo cómo esta enfermedad afecta a su cuerpo. La inesperada confesión generó asombro y reacciones inmediatas de quienes presenciaron el momento.

¿Cuál es la enfermedad incurable que padece Lucía Oxenford?

Lucía Oxenford sorprendió a su audiencia, pero esta vez no por un nuevo proyecto en la actuación, sino por una revelación sobre su salud que dejó a todos con la boca abierta. En un reciente episodio de su podcast ‘Por no decirlo’, la actriz y productora decidió confesar que vive con una condición genética incurable, generando asombro entre sus compañeros, incluido Israel Dreyfus, al mostrar en vivo cómo se manifiesta en su cuerpo.

En medio de una charla distendida, Oxenford tomó un momento para compartir un detalle poco conocido de su vida. “Tengo un problema en el cuerpo”, comentó con calma, antes de precisar que se trata de una enfermedad hereditaria: “Se llama síndrome de Ehlers-Danlos. Todos mis tendones son súper flexibles”, explicó.

Para ilustrar sus palabras, la hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet realizó un peculiar movimiento con su garganta que dejó a todos en shock. “Hablo normal. Ahora hablo así porque me estoy corriendo la garganta, y vuelve a su lugar”, dijo, mientras su voz cambiaba drásticamente por el desplazamiento del órgano.

La actriz continuó su explicación contando que ha sufrido caídas de frente en más de una ocasión y, para demostrarlo, mostró cómo su cartílago recupera la posición original, lo que llevó a Israel Dreyfus a compararla con ‘Dobby, personaje de las películas de Harry Potter.

¿Qué es el Síndrome de Ehlers-Danlos, trastorno que sufre Lucía Oxenford?

The Ehlers-Danlos Society (Sociedad de Ehlers-Danlos), define este síndrome como "un grupo de 13 trastornos hereditarios del tejido conectivo. Estas afecciones son causadas por cambios genéticos que afectan al tejido conectivo. Cada tipo de SED presenta sus propias características con criterios diagnósticos específicos. Algunas características se observan en todos los tipos de SED, como la hipermovilidad articular, la hiperextensibilidad cutánea y la fragilidad tisular".

La hipermovilidad articular ocurre cuando las articulaciones tienen un rango de movimiento mucho mayor al habitual. En algunos casos, no genera dolor ni incomodidad; sin embargo, en otros puede ir acompañada de inestabilidad articular, una condición en la que los huesos no se mantienen firmes en su posición. Esta falta de estabilidad puede provocar subluxaciones, luxaciones, esguinces y otras lesiones, generando dolor tanto agudo como crónico y afectando las actividades cotidianas.

En la mayoría de los tipos de síndrome de Ehlers-Danlos (SED), la hipermovilidad articular se presenta en todo el cuerpo, aunque en ciertos casos se limita solo a manos y pies. Aun así, no todas las personas con SED desarrollan este rasgo. Por otro lado, la hiperextensibilidad cutánea se refiere a una piel que puede estirarse más de lo normal. Esta elasticidad se mide pellizcando y levantando la piel de la parte interna del antebrazo no dominante: si supera los 1,5 cm, se considera hiperextensible. En formas más graves de SED, este estiramiento puede superar los 2 cm.