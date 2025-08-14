Leslie Shaw se vuelve tendencia tras su aparición en 'Magaly TV, la firme', donde hizo revelaciones sorprendentes sobre Mayra Goñi y su vida en Miami.

Leslie Shaw volvió a ser tendencia tras su participación en ‘Magaly TV, la firme’, donde sus declaraciones sobre Mayra Goñi dieron de qué hablar. La cantante hizo una inesperada revelación que dejó a todos boquiabiertos y generó especulación al dejar entrever cómo la actriz se habría costeado su vida en Miami.

Leslie Shaw lanza dura acusación contra Mayra Goñi sobre cómo se mantenía en Miami

Leslie Shaw volvió a encender la polémica tras su reciente aparición en ‘Magaly TV, la firme’. Durante la entrevista, la cantante fue consultada por Mayra Goñi y no dudó en soltar una inesperada revelación que dejó sorprendida a la ‘Urraca’.

"Usaba su tarjeta Forni card", comentó entre risas, provocando que Magaly Medina reaccionara en shock. "He dicho, así, no, una tarjeta, no sé, es una bromita, ¿No conocían esa tarjeta? Yo tampoco conocía esa tarjeta, es una nueva, ay Magaly yo pensé que habías escuchado esa. Bueno, no se metan conmigo, ya saben", agregó, dejando entrever cómo la actriz habría financiado su estilo de vida en Estados Unidos.

La intérprete de Hay Niveles también aprovechó para responder a los comentarios que, según ella, Mayra Goñi hizo en el pasado, acusándola de impedirle participar en un festival en Estados Unidos.

"Estas chicas viven en el pasado, era un festival que iba a estar Daddy Yankee, J Balvin y yo estaba en Miami, recién había lanzado 'La Faldita', o sea, hay niveles, y el productor me dijo: 'Leslie, quiero que telonees, y de ahí cuando vi la publicidad dije: '¿Quién es esta chica?' Y dije: 'Ah bueno, mejor me quedo en Miami, ¿Voy a telonear yo o va a estar esta chica? Había terminado recién de lanzar 'La Faldita', andaba antipatiquísima, yo le dije: 'No tengo ningún problema, pero yo voy a telonear a artistas grandes, no voy a telonear a principiantes", explicó.

Mayra Goñi explica cómo mantuvo un lujoso estilo de vida en Miami sin trabajar durante tres años

La actriz y cantante peruana Mayra Goñi sorprendió al contar cómo logró vivir con lujos en Miami durante más de tres años sin tener un empleo formal. En una reciente entrevista para ‘El Reventonazo de Verano’, la artista detalló que su estilo de vida fue posible gracias a su trabajo como influencer, que le abrió la puerta a beneficios exclusivos en Estados Unidos.

Goñi reveló que contaba con una “tarjeta de influencer” que le otorgaba créditos semanales para gastar en restaurantes, simplemente a cambio de promocionarlos en sus redes sociales.

“Allá (en Miami) yo tenía una tarjeta que me daban como influencer para gastar semanalmente una cantidad de dinero fuerte en restaurantes, simplemente por etiquetar su marca. Y como tengo muchos seguidores en Instagram, pues hacía eso. Pero aquí, en Perú, lo malinterpretan”, explicó la artista.