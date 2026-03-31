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Alejandra Baigorria IGNORA el cumpleaños de Said Palao tras su infidelidad, y Magaly Medina lo celebra: “Él se lo ganó”

Alejandra Baigorria ignora el cumpleaños de Said Palao tras el ampay en Argentina; la empresaria viajó a EE. UU. por negocios.

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    Alejandra Baigorria IGNORA el cumpleaños de Said Palao tras su infidelidad, y Magaly Medina lo celebra: “Él se lo ganó”
    Alejandra Baigorria ignora cumpleaños de Said Palao y Magaly reacciona.
    Alejandra Baigorria IGNORA el cumpleaños de Said Palao tras su infidelidad, y Magaly Medina lo celebra: “Él se lo ganó”

    La celebración del cumpleaños de Said Palao llamó la atención, pero no por una fiesta, sino por la ausencia de felicitaciones de su pareja, Alejandra Baigorria. La empresaria, ocupada en sus compromisos en Estados Unidos, decidió no celebrar al chico reality tras el polémico ampay en Argentina. Este gesto fue comentado ampliamente en el programa de Magaly Medina, quien apoyó la postura de Alejandra y lanzó duras críticas contra Palao, generando gran repercusión en el espectáculo.

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    Alejandra Baigorria ignora cumpleaños de Said Palao

    El 30 de marzo, día en que Said Palao cumplió un año más, transcurrió de manera completamente distinta a lo acostumbrado. Lejos de los lujosos eventos, viajes o reuniones familiares que Alejandra Baigorria solía organizar, su cumpleaños se caracterizó por la sobriedad y la distancia, en medio de los cuestionamientos surgidos tras el reciente ampay en Argentina.

    Mientras la empresaria compartía su viaje en Miami a través de redes sociales, Palao permanecía en Lima concentrado en el gimnasio y sus actividades diarias. Muchos interpretaron esta separación física como un reflejo de la situación actual de la pareja, aunque ninguno ha hecho declaraciones oficiales.

    Desde su programa, Magaly Medina no pasó por alto el hecho y señaló con ironía: “Ella, desde hace cinco años le celebraba su cumpleaños los 30 de marzo. Le ha hecho las reuniones familiares, lo ha llevado de viaje, la parrillita, también lo ha llevado a un yate, pero parece que a él le gustan otros yates”.

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    Magaly Medina aplaude que Alejandra Baigorria no celebrara el cumpleaños de Said Palao

    La conductora resaltó el contraste con la situación actual, señalando que la decisión de Alejandra Baigorria fue acertada. “Ella se fue a Miami, él se quedó acá y ella tuvo por lo menos la inteligencia emocional de no celebrarle su cumpleaños”, afirmó, sugiriendo que este gesto marca distancia tras los cuestionamientos públicos.

    Medina añadió que el cambio de actitud refleja una transformación en la relación, destacando que, durante años, la empresaria se encargaba de cada detalle en fechas importantes, lo que ahora contrasta con la aparente indiferencia mostrada en esta ocasión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria IGNORA el cumpleaños de Said Palao tras su infidelidad, y Magaly Medina lo celebra: “Él se lo ganó”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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