Alejandra Baigorria IGNORA el cumpleaños de Said Palao tras su infidelidad, y Magaly Medina lo celebra: “Él se lo ganó”

Alejandra Baigorria ignora el cumpleaños de Said Palao tras el ampay en Argentina; la empresaria viajó a EE. UU. por negocios.

La celebración del cumpleaños de Said Palao llamó la atención, pero no por una fiesta, sino por la ausencia de felicitaciones de su pareja, Alejandra Baigorria. La empresaria, ocupada en sus compromisos en Estados Unidos, decidió no celebrar al chico reality tras el polémico ampay en Argentina. Este gesto fue comentado ampliamente en el programa de Magaly Medina, quien apoyó la postura de Alejandra y lanzó duras críticas contra Palao, generando gran repercusión en el espectáculo.

Alejandra Baigorria ignora cumpleaños de Said Palao

El 30 de marzo, día en que Said Palao cumplió un año más, transcurrió de manera completamente distinta a lo acostumbrado. Lejos de los lujosos eventos, viajes o reuniones familiares que Alejandra Baigorria solía organizar, su cumpleaños se caracterizó por la sobriedad y la distancia, en medio de los cuestionamientos surgidos tras el reciente ampay en Argentina.

Mientras la empresaria compartía su viaje en Miami a través de redes sociales, Palao permanecía en Lima concentrado en el gimnasio y sus actividades diarias. Muchos interpretaron esta separación física como un reflejo de la situación actual de la pareja, aunque ninguno ha hecho declaraciones oficiales.

Desde su programa, Magaly Medina no pasó por alto el hecho y señaló con ironía: “Ella, desde hace cinco años le celebraba su cumpleaños los 30 de marzo. Le ha hecho las reuniones familiares, lo ha llevado de viaje, la parrillita, también lo ha llevado a un yate, pero parece que a él le gustan otros yates”.

Magaly Medina aplaude que Alejandra Baigorria no celebrara el cumpleaños de Said Palao

La conductora resaltó el contraste con la situación actual, señalando que la decisión de Alejandra Baigorria fue acertada. “Ella se fue a Miami, él se quedó acá y ella tuvo por lo menos la inteligencia emocional de no celebrarle su cumpleaños”, afirmó, sugiriendo que este gesto marca distancia tras los cuestionamientos públicos.