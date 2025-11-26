Wapa.pe
Paolo Guerrero deja a todos en shock tras responder si aceptaría participar en el podcast de Mario Irivarren

El 'Depredador' fue consultado en un evento de la Kings World Cup Nations sobre la invitación que Mario Irivarren le hizo a su podcast tras asociarse con Jefferson Farfán.

    Paolo Guerrero deja a todos en shock tras responder si aceptaría participar en el podcast de Mario Irivarren
    Paolo Guerrero: Así reaciona cuando le preguntan si aceptaría invitación de Mario Irivarren para ir a su podcast. | Composición Wapa
    Paolo Guerrero deja a todos en shock tras responder si aceptaría participar en el podcast de Mario Irivarren

    Paolo Guerrero vuelve a generar atención fuera del campo tras ser consultado por la reciente invitación que Mario Irivarren le hizo para participar en La Manada, el podcast que conduce junto a Laura Spoya.

    La pregunta incomodó evidentemente al ‘Depredador’, quien dejó en claro que no tiene interés en asistir al programa del ex chico reality. Su reacción reavivó la polémica vinculada a su pasado con Alondra García Miró, tema que continúa generando comentarios.

    Paolo Guerrero se pronuncia tras ser consultado por la invitación de Mario Irivarren

    Durante su participación en la Kings World Cup Nations, el delantero de Alianza Lima fue abordado por la prensa y no ocultó su molestia ante la consulta. Cuando le preguntaron si consideraría asistir al programa, Paolo respondió con firmeza.

    “Yo ya fui al programa de Jefferson en dos oportunidades”, dejando claro que no piensa aparecer nuevamente en un espacio cercano al entorno del chalaco. Su reacción fue tomada por muchos como un mensaje directo hacia Mario, quien días antes afirmó que lo recibiría “sin rencores”.

    Aun con la evidente tensión, Paolo dejó entrever una mínima posibilidad al referirse al crecimiento del contenido digital. “Lo digital es el nuevo mundo que se ha abierto para toda la gente, creo que en su momento me verán por ahí también”, comentó, sin dar mayores certezas. Asistió al evento con Ana Paula Consorte y sus hijos, reforzando su imagen familiar.

    La aparición del delantero en la Kings League también dio que hablar. Como presidente del equipo Perú KL, compartió labores con Zein y protagonizó el popular ‘penal presidente’, donde generó ovaciones al engañar al arquero lanzando su botín antes de marcar el 3-1 frente al equipo de Edison Flores.

    ¿Cómo fue la invitación de Mario Irivarren a Paolo Guerrero?

    Mario Irivarren volvió a reiterar públicamente su invitación a Paolo Guerrero y aseguró en La Manada que no existe rencor alguno, incluso afirmó que lo recibiría con total buena onda. Con humor, señaló que asistiría con la camiseta número 9 para pedirle un autógrafo y que hasta llevaría su guitarra para cantar juntos “Declaración de amor”, dejando entrever que su propuesta también tiene un toque de espectáculo.

    Mientras tanto, Paolo se mantiene firme en su silencio y evita avivar la controversia, concentrado en las semifinales con Alianza Lima y su participación en la Kings League. ¿Aceptará realmente o seguirá distante?

    SOBRE EL AUTOR:
    Paolo Guerrero deja a todos en shock tras responder si aceptaría participar en el podcast de Mario Irivarren
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

